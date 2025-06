Gagnez un exemplaire audio de Funny Story d’Emily Henry

Daphne Vincent, bibliothécaire passionnée, voit sa vie basculer lorsque son fiancé Peter la quitte juste avant leur mariage… pour sa meilleure amie d’enfance, Petra. Sans logement et anéantie, elle est contrainte d’emménager chez Miles Nowak, l’ancien compagnon de Petra, lui aussi brisé par cette rupture.

À Waning Bay (Michigan), un petit village aux allures de comédie romantique, Daphne et Miles sont deux âmes en peine guidées par la nostalgie et le besoin de guérison. Loin d’être compatibles – lui désordonné et attaché à sa sœur, elle, méthodique et réservée – ils nouent pourtant une amitié sincère.

Pour faire réagir Peter et Petra qui vont se marier, Daphne et Miles simulent une relation. Mais, à mesure qu’ils se découvrent en train de s’entraider (lire ensemble, organiser un ask-thon littéraire, danser à un bal pour seniors…), les faux sentiments se muent en une attraction bien réelle.

Au fil des pages, Funny Story explore la reconstruction personnelle après une rupture, le besoin de s’affirmer en tant qu’individu et le pouvoir libérateur des liens imprévus. À travers des moments drôles, doux et parfois douloureux, Emily Henry offre une romance réaliste et pleine d’émotion, ponctuée d’un humour tendre.

Funny Story, traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire Allouch, est lu par Sarah Ordeni. Un audiolivre à savourer avec le sourire ! Ecoutez-en un extrait pour vous donner pleinement envie...

