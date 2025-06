Galaxies en bulles : trois space operas cultes en BD, comics et manga

Le space opera se décline en bande dessinée européenne, en comics américains et en manga japonais. Des auteurs du monde entier ont ainsi créé des épopées galactiques aux univers foisonnants et aux visuels marquants. Voici trois sagas emblématiques du genre, qui invitent à voyager entre les étoiles.

Valérian et Laureline : le space opera à la française

Créée en 1967 par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, Valérian et Laureline est un monument de la BD de science-fiction. Ce space opera à la française suit deux agents spatio-temporels du futur qui parcourent l’univers à bord de leur astronef pour vivre des aventures hautes en couleur. Le ton allie humour et clins d’œil critiques à notre époque, et Laureline s’impose comme une héroïne forte en avance sur son temps.

Le dessin inventif de Mézières dépeint des planètes lointaines et un bestiaire extraterrestre inoubliable. Œuvre fondatrice du genre, Valérian a ouvert la voie au space opera en bande dessinée, inspirant même Star Wars et d’autres œuvres cultes par son univers visuel.

Saga : épopée interstellaire moderne et déjantée

Parue en 2012 chez Image Comics, Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples a revitalisé le space opera en comics. L’intrigue suit Alana et Marko, deux amants de races extraterrestres ennemies, qui fuient ensemble avec leur bébé Hazel en pleine guerre galactique. Ce postulat de « Roméo et Juliette dans l’espace » se déroule dans un univers débridé mêlant science-fiction et fantasy, souvent décrit comme un croisement entre Star Wars et Game of Thrones.

Aventure explosive, humour irrévérencieux et émotion intime s’entremêlent pour aborder famille, conflit et diversité avec sincérité. Graphiquement, Fiona Staples déploie un imaginaire foisonnant de créatures insolites, servi par un trait élégant et audacieux. Acclamée par la critique, Saga a remporté de nombreuses récompenses, dont plus d’une douzaine d’Eisner Awards et un prix Hugo. Cette saga moderne s’est imposée comme un phénomène, prouvant que le space opera réserve encore des surprises.

Knights of Sidonia : odyssée mécha aux confins de l’humanité

Avec Knights of Sidonia, série de Tsutomu Nihei lancée en 2009, le space opera version manga rencontre le récit de survie futuriste. Dans un avenir lointain, après la destruction du système solaire par les aliens nommés Gaunas, les derniers humains vivent à bord du Sidonia, un immense vaisseau-génération dérivant dans l’espace. Nagate, un jeune pilote, intègre l’escadron de mechas chargé de défendre cette arche cosmique contre ces monstres.

Nihei imagine une société singulière où clonage et photosynthèse ont bouleversé les modes de vie à bord. Son dessin dépeint un univers froid et vertigineux, entre huis clos technologique et batailles stellaires impressionnantes. Récompensé par le prix du meilleur manga Kodansha en 2015, Knights of Sidonia offre une expérience SF dépaysante et palpitante, confirmant la vitalité du space opera japonais.

De la BD franco-belge aux comics US en passant par le manga, ces trois œuvres illustrent la richesse du space opera en images et la diversité de ses mondes imaginaires. Elles invitent le lecteur à s’évader vers des galaxies lointaines tout en reflétant, en filigrane, des enjeux bien humains.

Et pour en découvrir plus encore, on partira à la découverte de l'exposition à la Cité de la BD d'Angoulême, jusqu'au 16 novembre 2025 (renseignements et informations)

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com