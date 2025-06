Les lauréats des Grands Prix 2025 de la Société des Gens de Lettres

Olivia Rosenthal remporte le Grand Prix SGDL de la Fiction pour Une femme sur le fil, publié chez Verticales / Gallimard. Ce prix, créé en 2017 en remplacement du Grand Prix SGDL du Roman (1947-2016), salue chaque année au mois de juin un ouvrage de fiction - roman, nouvelle ou récit - lors de la session des Grands Prix SGDL.

L'ouvrage raconte Zoé, une enfant traquée par un oncle trop insistant. Pour lui échapper, elle doit ruser, contourner, bifurquer : avancer en ligne droite lui est impossible. D’ailleurs, qui marche vraiment droit ? Peut-être seulement les funambules, contraints de vaincre leur vertige en ne quittant pas des yeux le point d’équilibre de leur câble. Entre le parcours de Zoé et les paroles de funambules évoquant leur métier, un fil se tend, que l’autrice saisit à son tour. Car écrire, pour elle aussi, c’est avancer sur le fil, avec le risque constant de la chute...

Née à Paris en 1965, Olivia Rosenthal est romancière, dramaturge, performeuse et maîtresse de conférences en littérature à l’université Paris-8. Son écriture expérimentale interroge mémoire, animalité et émancipation, comme dans On n’est pas là pour disparaître (2007) ou Éloge des bâtards (2019).

Elle obtient le prix Wepler-Fondation La Poste en 2007, puis le prix du Livre Inter 2011 pour Que font les rennes après Noël ?

L’autrice développe parallèlement des lectures-performances et projets scéniques qui brouillent les frontières entre texte, son et image. Après Un singe à ma fenêtre (2022), elle poursuit en 2025 sa réflexion sur le vertige et la survie avec Une femme sur le fil (Verticales).

Du côté de la non-fiction, c’est Christophe Fiat qui se voit attribuer le Grand Prix SGDL de la Non-Fiction pour Nietzsche, publié chez Les Pérégrines. Créé lui aussi en 2017, ce prix consacre un essai, une biographie ou un ouvrage historique. Il succède au Grand Prix de l’Essai (2004-2016), lui-même né de la fusion du Grand Prix de l’Essai et du Grand Prix du Livre d’Histoire (1984-2004).

Dans la catégorie jeunesse, Sébastien Gendron remporte le Grand Prix SGDL du Roman Jeunesse pour Dans le collimateur, paru chez PKJ. Ce prix distingue une œuvre de fiction ou une bande dessinée destinée au jeune public, à l’exclusion des albums illustrés pour la petite enfance. Il remplace le Grand Prix du Livre Jeunesse (2012-2016), qui était décerné une année sur deux en alternance avec le Prix Paul Féval.

Enfin, Sophie Loizeau reçoit le Grand Prix de Poésie SGDL/Marc Alyn pour L’île du renard polaire de To Kirsikka, publié chez Champ Vallon. Créé en 2017, ce prix couronne un recueil d’un poète déjà reconnu. Il prend la suite du Grand Prix SGDL de Poésie (2008-2016), qui récompensait l’ensemble d’une œuvre à l’occasion d’une nouvelle publication, et du Grand Prix attribué de 1983 à 2007 pour l’ensemble de l’œuvre.

Claude Ponti a par ailleurs reçu le Grand Prix SGDL pour l’Œuvre, récompensant l’ensemble de sa carrière littéraire et artistique. Ce prix de 15.000 € lui a été remis lors du festival Espèces d’auteurs.

La Société des Gens de Lettres avait également décerné au printemps 2024 ses Grands Prix : pour l’Œuvre, à Élisabeth Badinter, là-encore pour l’ensemble de son parcours. Le Grand Prix de la Fiction était revenu à Guillaume Marie, pour son roman Je vais entrer dans un pays paru aux éditions Corti. En non-fiction, Marie Cosnay avait été distingué pour Des îles III, édité aux éditions de l'Ogre.

Le Grand Prix de Poésie avait honoré Le Voyage intérieur de Gérard Cartier, publié chez Flammarion, tandis que le Grand Prix du Roman Jeunesse avait salué l’imaginaire de Marie Boulic pour Le Chant du bois, édité chez Thierry Magnier.

À LIRE - Imaginaire : Catherine Dufour récompensée par la SGDL

Les Grand Prix SGDL de fiction audio-radio francophone et pour l’Œuvre de traduction 2025 n'ont pas encoré été révélés. En 2024, Benjamin Abitan, Wladimir Anselme et Laura Fredducci avait remporté le premier pour La Chute de Lapinville (Arte Radio), Terje Sinding le second pour ses traductions en français de nombreux auteurs norvégiens, suédois et danois.

Crédits photo : Francesca Mantovani © Éditions Gallimard

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com