Affaire Bastien Vivès : le “vide abyssal” du dossier

Les juges avaient alors expliqué n’avoir trouvé aucun élément montrant que les faits auraient été commis dans le département des Hauts-de-Seine. L’absence d’un recours de la part du parquet rend cette incompétence territoriale définitive.

Affiliées à l’affaire, plusieurs associations de protection de l’enfance, dont la Fondation pour l’enfance et Innocence en danger, ont saisi la justice à partir de janvier 2023. Elles reprochent à Bastien Vivès la publication de deux albums — La Décharge mentale et Petit Paul, tous deux parus en 2018 — dans lesquels quelques scènes représentent des mineurs dans des situations sexuelles explicites.

Le dessinateur encourait une peine pouvant atteindre cinq ans de prison et 75.000€ d’amende.

La décision demeure floue. En l’état, aucune cour n’est saisie pour poursuivre le dossier. La Fondation pour l’enfance a confirmé son intention de rester partie civile si une juridiction se déclarait compétente et ouvrait un procès. Une position similaire a été exprimée par Innocence en danger.

L’avocat de Bastien Vivès, Me Richard Malka, a accueilli la nouvelle avec satisfaction, estimant que « cette décision d’incompétence territoriale… est devenue définitive » et soulignant un « vide abyssal » dans le dossier. Il a ainsi qualifié cette affaire « de procès en sorcellerie ».

Pour mémoire, l’enquête ouverte fin 2022 faisait suite à des signalements — en 2018 et 2020 — déjà classés sans suite par le parquet, concernant notamment Petit Paul, où un enfant serait représenté dans des scènes explicitement sexuelles. La BD La Décharge mentale évoque un homme ayant des relations sexuelles avec des jeunes filles mineures, selon les constats de la Fondation pour l’enfance.

Sur le terrain juridique, la question de la territorialité se pose. Le tribunal de Nanterre s’est déclaré sans ressort territorial, mais une autre juridiction pourrait reprendre le dossier. En l’absence de recours du parquet, la balle est désormais dans le camp des associations qui pourraient obtenir un renvoi via citation directe.

Du côté de Vivès, l’affaire retisse le débat autour des limites de la liberté de création et la protection des mineurs. Artiste primé et reconnu — notamment pour Le Goût du chlore et Polina — son travail cristallise tensions et incompréhensions. Plusieurs ouvrages antérieurs avaient déjà provoqué polémique, relancée par la suppression d’une exposition au festival d’Angoulême fin 2022.

Aujourd’hui, les regards se tournent vers l’éventuelle reprise judiciaire et l’interprétation que portera une future juridiction sur ce dossier complexe. En toile de fond, une interrogation persiste : la frontière entre liberté artistique et protection de l’enfance. Un flou juridique persistant suscite davantage qu’un débat, un véritable défi pour le droit contemporain.

Crédits photo : Selbymay CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

