Prenez votre argent en main : le guide signé Matthias Baccino

En France, l’argent reste un sujet aussi sensible que central. L’épargne s’installe depuis plusieurs années au cœur des comportements économiques : en 2023, le taux d’épargne des ménages frôlait les 18 %, selon l’INSEE. Ce chiffre traduit à la fois une prudence face aux incertitudes économiques et une méfiance persistante envers les marchés financiers classiques. Pourtant, dans un environnement marqué par l’inflation, l’argent dormant perd de sa valeur, et la question de l’optimisation des ressources devient un enjeu collectif.

Cette relation ambivalente entre les Français et leur argent s’explique par un ensemble de facteurs culturels et structurels. Les discours sur la richesse suscitent souvent un malaise, entre valorisation de la frugalité et rejet des logiques de profit. Dans le même temps, la complexité des produits financiers, l’opacité des systèmes bancaires, et l’absence d’enseignement de base sur la gestion budgétaire alimentent une forme d’immobilisme. La littérature économique destinée au grand public tente depuis peu de combler ce vide, en proposant des approches plus accessibles et concrètes.

Les cryptoactifs ont longtemps relevé du domaine confidentiel, réservé à des initiés, parfois à la marge du système financier traditionnel. Depuis 2021, la situation a évolué rapidement, avec, à l'international, le développement de nombreuses plateformes comme XS.com. En France, plus de 12 % des adultes détiennent ou ont détenu des cryptoactifs, selon une étude de l'AMF publiée en 2023. Une croissance nette, qui reflète un changement profond dans la manière d’aborder l’investissement et la diversification de ses avoirs.

La baisse de la rentabilité des livrets, les incertitudes sur les marchés boursiers classiques, et la méfiance envers les systèmes bancaires traditionnels expliquent en partie cet engouement. Mais au-delà de la spéculation, une logique d'éducation financière s'impose. C'est ce que souligne Matthias Baccino dans son ouvrage Prenez votre argent en main – Devenir riche, ça s’apprend !, paru en mai 2024 aux Éditions Michel Lafon.

Matthias Baccino, un parcours entre finance et vulgarisation

Diplômé de Sciences Po Paris, Matthias Baccino a bâti une carrière dans la finance alternative et la gestion d'actifs digitaux. Il occupe actuellement le poste de directeur Europe du Sud de Trade Republic, plateforme d'investissement d'origine allemande, qui a connu une forte progression sur le marché français. Avant cela, il dirigeait en France l’activité de Bitpanda, spécialisée dans les cryptoactifs.

Sa posture tranche avec les figures classiques de la banque d’affaires. Attaché à la transmission et à la pédagogie, Matthias Baccino multiplie les prises de parole dans les médias économiques, les podcasts, les conférences. Son style direct et documenté, son goût pour la démocratisation des outils financiers, rencontrent un écho croissant auprès d'un public jeune, connecté, mais souvent peu formé à la gestion de patrimoine.

Un manuel de déclic plus que de recettes

Le livre de Matthias Baccino ne s'apparente pas à une suite de conseils prémâchés. Il vise plutôt à créer un changement de regard sur l'argent, l'investissement et l'épargne. Le ton, parfois provocateur, cherche à bousculer les habitudes, les croyances limitantes, l’attentisme. L'auteur déconstruit l’idée que les questions financières doivent rester l’apanage des experts. Selon lui, l'accès aux produits financiers s'est démocratisé, mais les mentalités n'ont pas toujours suivi.

Structuré en une dizaine de chapitres, l’ouvrage alterne récits personnels, exemples concrets, rappels historiques et données macroéconomiques. Il ne s’agit pas d’un plaidoyer pour une stratégie unique, mais d’une invitation à s'informer, à expérimenter, à construire un rapport actif à l'argent. Matthias Baccino revient sur son propre cheminement, ses erreurs, ses intuitions, et met en avant l’autonomie financière comme levier d’émancipation.

Une vision politique de la responsabilité individuelle

Derrière le ton incisif, une vision s’affirme : celle d’une responsabilité individuelle dans la manière de gérer ses ressources. Matthias Baccino adopte une posture résolument libérale, sans dogmatisme. Il insiste sur la nécessité de se former, de comprendre les produits dans lesquels on place son argent, de refuser la passivité que certaines institutions ont longtemps encouragée.

Cette responsabilisation s’accompagne d’une critique des intermédiaires traditionnels : banques, conseillers trop prudents ou mal informés, institutions opaques. L'auteur défend une finance plus directe, plus lisible, plus personnalisée. Les outils ne manquent pas, selon lui. L'accès à l'information, la baisse des frais, la numérisation des produits financiers créent un contexte favorable à une prise en main individuelle.

Des thèmes variés, un même objectif : l'autonomie

Tout au long du livre, des sujets très différents se croisent : cryptomonnaies, ETF, immobilier, épargne salariale, inflation, psychologie de l’investisseur. L'ensemble construit un parcours de lecteur progressif. Pas de présupposés techniques, pas de jargon inaccessible, mais un style direct, parfois abrupt, souvent stimulant. Chaque chapitre invite à se poser des questions simples : quel est mon horizon d'investissement ? Quelle part de mes revenus reste inactive ? Quelles peurs dictent mes décisions ?

Le livre s'adresse autant aux débutants qu'à ceux qui cherchent à repenser leur stratégie. Il ne remplace pas un conseiller financier, mais propose une sorte de socle, un premier pas vers plus d'autonomie et de clarté dans les choix personnels. L'ouvrage vient d'ailleurs d'être décliné sous la forme d'un guide d'activités très simple à manipuler pour progresser.

Un ouvrage qui trouve un écho en librairie et dans les médias

Dès sa sortie, Prenez votre argent en main a suscité des réactions dans la presse spécialisée. Des titres comme Les Echos ou Capital ont salué une tentative réussie de vulgarisation, sans sacrifier la rigueur. Les ventes enregistrées au cours du premier mois reflètent un intérêt réel pour ces sujets longtemps jugés techniques ou ennuyeux.

Le livre bénéficie aussi d’une bonne exposition sur les réseaux sociaux, grâce à la communauté construite par Matthias Baccino autour de ses prises de parole. Ses interventions sur BFM Business, ses tribunes dans L’Express ou Challenges renforcent une image de passeur entre deux mondes : celui des professionnels de la finance et celui du grand public en quête d'outils simples.

Un appel à désacraliser la finance

Au fil des pages, un mot d’ordre : sortir du flou. Matthias Baccino s’adresse à ceux qui n’ont jamais investi, à ceux qui épargnent sans réflexion, à ceux qui ne trouvent pas de réponse dans le discours traditionnel. En faisant tomber les barrières du vocabulaire, en ramenant la gestion financière à une question de bon sens et de stratégie personnelle, il participe à un mouvement plus large de réappropriation.

Loin des promesses de richesse rapide, l’auteur insiste sur la lenteur, la discipline, la connaissance de soi. Investir ne relève pas d’un coup de chance, mais d’un alignement entre objectifs, ressources, et compréhension des mécanismes en jeu. Prenez votre argent en main se lit comme un guide, mais aussi comme une alerte : la passivité financière coûte cher. Si l'argent reste une affaire sérieuse, ce livre invite à l’envisager sans complexes, sans peur, et surtout sans évitement.

