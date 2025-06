La fabrique des timidités de Christophe Perruchas : « Écrire, c’est désirer »

Il intègre une bande managée par Michel, un vieux de la vieille, installé pour l’été au camping. D’un caractère romantique, doux, il va grandir pendant ces quatre années en travaillant dur sous le soleil, mais aussi, grandir dans une histoire d’amour fantomatique avec Anne, amour platonique partagée, pour laquelle il confie à son carnet : « Comment une histoire d’amour qui n’existe pas peut faire aussi mal ? ».

Une histoire qui se développe dans le vide, dans ce que Christophe Perruchas appelle les timidités des arbres : « espace que les arbres respectent entre leurs branches, ils s’empêchent de pousser pour ne pas déranger ».

ActuaLitté : Le principe des « timidités » chez les arbres était connu au départ du roman ou est-ce une découverte pendant son écriture ?

Christophe Perruchas : La timidité chez les arbres fait partie des choses que je préfère. C’est mystérieux, on ne comprend pas encore bien comment ça fonctionne, comment les arbres savent. J’avais déjà écrit un texte sur ce phénomène dans mon journal.

Quand j’ai commencé LFDT, le thème s’est imposé naturellement. On ne sait pas beaucoup plus comment fonctionnent la distance, le rapprochement, les intuitions ou les sentiments chez les humains. Nous sommes aussi des arbres.

La relation fantasmée entre Christophe et Anne est matérialisée par des échanges épistolaires, c’est un amour imaginaire partagé ?

Christophe Perruchas : Tout est vrai et tout est faux, Anne existe bel et bien, c’est mon amour de lycée. Les lettres existent aussi. Mais tout est sans doute plus complexe et nuancé dans la réalité. Cet amour platonique m’a permis en tout cas de commencer une correspondance avec elle, de l’entretenir sur plusieurs années. Écrire, c’est désirer.

Partir vendre des chouchous était un défi, une manière de trouver son indépendance ou était-ce un acte irréfléchi ?

Christophe Perruchas : C’était quelque chose entre les deux, une fuite, je me souviens avoir été plutôt surpris que ce plan fonctionne. J’envisageais le retour, piteux. Prévoir le pire permet d’être surpris.

L’histoire entre Christophe et Anne évolue au fil des saisons comme évoluent les trajectoires de l’équipe de Michel, c’est important de montrer en parallèle ces transformations ?

Christophe Perruchas : L’enjeu de ce roman-récit (toutes les autobiographies sont à minima des autofictions) c’est le passage du temps, comment le lecteur le ressent aussi sûrement que le vent ou la morsure du soleil. L’évolution est nécessaire, il faut juste éviter les pièges du roman d’apprentissage, dynamiter doucement les attendus et proposer autre chose.

Cette autre chose c’est ici l’assurance que prend le personnage dans le monde professionnel, assurance qu’il perd du côté de ses amours. Grandir est-ce parvenir à un degré de réalité qui éloigne les fictions ? (si on considère que l’amour est une fiction nécessaire, ce que je crois).

L’amitié avec Yannick résiste au temps, c’est le seul point fixe dans la vie de Christophe ?

Christophe Perruchas : Il s’agit j’imagine d’Yvan. Il y avait un point de départ, Anne un point d’arrivée, Olivia et effectivement, comme repère fixe : Yvan, fixe, mais pas exempt d’ambiguïté. L’amitié est plus intéressante que l’amour de ce point de vue, elle est moins entière, monolithique et permet l’expression des contradictions.

L’amitié est plus littéraire, plus proche de ce que nous sommes. Plus réelle que la fiction amoureuse. Elle est grande et lâche, organisée et dilettante, l’amitié nous ressemble, là où l’amour est une destination, un modèle. Rarement atteint.

En écrivant ce roman, avez-vous plongé dans la nostalgie ? Quand vous croisez un vendeur de plage, comment le regardez-vous ?

Christophe Perruchas : J’étais plus nostalgique de cette époque au moment de la vivre. Je suis généralement nostalgique du passé proche, de ce qui vient de se finir. Les épisodes de ma vie qui ont 30 ans comme celui-ci ne m’appartiennent plus. C’est sans doute pour cela qu’il est plus facile de les utiliser comme un matériau.

Ces saisons vous ont construit, vous ont révélé aux autres et à vous-même. Conseillerez-vous cette expérience aux jeunes ?

Christophe Perruchas : Toutes les expériences sont à conseiller aux jeunes. Tout ce qui les sort de leur chambre, de leurs certitudes et de leurs peurs. Mais le jeune a ceci de particulier qu’il est préférable de lui interdire les choses si on souhaite qu’il les fasse.

Il y a un espace à respecter pour pouvoir grandir à l’ombre des autres sans les gêner et cet espace détermine notre future vie d’adulte. Ce roman dépeint à merveille et avec une immense sensibilité, cette période où tout est important même le plus futile.

Nécessaire à chacun d’entre nous, il sera pour toujours cette part d’insouciance et de gravité qui apportent une nostalgie réconfortante et rassurante dans les moments de doutes , un roman dont la lecture donne envie de se pencher sur notre jeunesse.

Par Christian Dorsan

