Frédéric Chevalier nommé Directeur Général de Lagardère Travel Retail

Présent dans l’entreprise depuis près de vingt ans, Frédéric Chevalier avait déjà été promu Directeur Général Délégué en juillet 2024. Il accède aujourd’hui à la direction générale avec la responsabilité conjointe des opérations mondiales du groupe, les membres du Comité Exécutif étant directement rattachés à lui.

Pour Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général de Lagardère SA, cette nomination s’inscrit dans la continuité d’un parcours remarquable : « Frédéric a joué un rôle central, aux côtés de Dag, dans la transformation de Lagardère Travel Retail au cours des dernières années. Il a été l’un des principaux artisans de l’intégration structurelle des trois branches d’activité de la société, une étape majeure dans la mise en œuvre de notre stratégie à long terme. Son expérience de près de vingt ans au sein de l’entreprise, et ses compétences largement reconnues tant en interne qu’en externe, le désignaient naturellement pour ce rôle éminent. »

Dag Rasmussen, qui conserve la présidence, salue la solidité d’un binôme déjà éprouvé : « Je suis ravi de la nomination de Frédéric Chevalier pour diriger à mes côtés Lagardère Travel Retail dans sa prochaine ère de croissance. Sa connaissance approfondie de notre activité, le rôle central qu’il a joué dans sa transformation et son fort leadership font de lui un homme particulièrement qualifié. » De son côté, Frédéric Chevalier se dit « honoré de reprendre les responsabilités quotidiennes de Dag et de l’épauler au plus près dans la conduite de Lagardère Travel Retail dans sa nouvelle phase d’expansion. »

Lagardère Travel Retail poursuit depuis plusieurs années une stratégie de croissance soutenue, appuyée sur une transformation interne ambitieuse. Le chiffre d’affaires a presque triplé en dix ans, et 2024 a enregistré une hausse de +16 % des ventes. L’année écoulée a été marquée par une série de succès, avec notamment de nouveaux contrats à Francfort, Hambourg, Belfast et Nice, et la sélection du groupe pour opérer le duty free de l’aéroport Schiphol à Amsterdam. L’entreprise s’est aussi développée à l’international, avec des ouvertures à Auckland, Lima, Cotonou, Tirana, Sydney, Antalya, Kigali, Yaoundé, entre autres.

L’activité du groupe Lagardère repose principalement sur deux branches stratégiques. D’une part, Lagardère Publishing, qui couvre les domaines du livre, des fascicules, des jeux de société et de la papeterie haut de gamme. D’autre part, Lagardère Travel Retail, présent dans les segments du Travel Essentials, du Duty Free & Mode, ainsi que de la Restauration.

À ces deux pôles s’ajoutent plusieurs entités actives dans les secteurs des médias et de la culture. Parmi elles figurent Lagardère News, qui édite notamment Le Journal du Dimanche et Elle, Lagardère Radio, propriétaire des stations Europe 1, RFM et Europe 2, Lagardère Live Entertainment, spécialisé dans la gestion de salles et la production de spectacles, et enfin Lagardère Paris Racing, un club sportif de renom.

Le titre Lagardère est coté sur Euronext Paris.

