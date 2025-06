Oiseaux, agrumes, atlas : enchères d'un curieux dispersé

Au cœur de cette vente, une pièce maîtresse : l’édition originale de L’Histoire naturelle des oiseaux de Buffon (1770–1783), en dix volumes, illustrée de planches ornithologiques gravées sur cuivre par François-Nicolas Martinet et aquarellées à la main (lot 12), est estimée entre 20.000 et 25.000 €.

extraits du Lot 12. BUFFON Histoire naturelle des oiseaux. 1770-1786.

La vacation inclura également plusieurs éditions originales hollandaises de grande valeur scientifique et bibliophilique, telles que l’Encyclopédie de botanique de 1696 (lot 29, 4000–6000 €), l’Histoire naturelle des insectes (1765–1782, lot 37, 2000–3000 €) et la Flore d’Asie (1678–1679, lot 36, 3000–4000 €).

À noter, une rare édition de Frans Buffa & fils publiée à Amsterdam entre 1865 et 1872, composée de lithographies en couleurs représentant l’île de Java (lot 38, 6000–8000 €). Parmi les curiosités, figure également le premier recueil connu des essences de bois européens et exotiques datant de 1773 (lot 40, 2000–3000 €), ainsi que le tout premier ouvrage consacré aux agrumes publié en 1646 (lot 16, 1000–1500 €).

La vente propose aussi un impressionnant atlas vers 1700 attribué à la famille Danckerts, composé de 86 cartes et planches doubles en majorité coloriées (lot 14), pour une estimation entre 20.000 et 30.000 €.

Lot 14. DANCKERTS (Cornelis). Atlas. Amsterdam, s.d. (vers 1700).

Du côté des estampes modernes, une eau-forte de Pierre Soulages, signée et annotée "Épreuve d’Artiste" hors tirage (lot 121), est estimée entre 15.000 et 20.000 €. Enfin, le lot 89 présente un exemplaire rare et complet du portfolio Quatre histoires de blanc et noir de Frank Kupka (1926), contenant 25 planches gravées et estimé entre 10.000 et 15.000 €.

Cette vente constitue une opportunité singulière de découvrir et d’acquérir des ouvrages et œuvres témoignant de l’histoire des sciences naturelles et des arts graphiques à travers plusieurs siècles.

