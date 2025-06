Un trait d’union entre édition et recherche pour penser le livre québécois

Après plusieurs années de collaborations ponctuelles, l’ANEL et le GRÉLQ ont formalisé leur entente en signant un partenariat qui se veut structurant. Celui-ci prévoit un partage de compétences et de moyens dans le cadre de recherches appliquées sur l’édition contemporaine, la lecture et les métiers du livre. L’objectif : enrichir les connaissances sur l’écosystème éditorial francophone canadien et stimuler des initiatives conjuguant pratiques professionnelles et travaux académiques.

Parmi les projets issus de cette entente, les journées « Points de vue sur le livre », organisées en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), réuniront universitaires, bibliothécaires, fonctionnaires et professionnels du livre pour débattre des transformations du secteur. L’ANEL et le GRÉLQ planchent également sur une exposition dédiée aux cinquante ans d’édition féministe au Québec, soulignant l’apport des femmes dans l’édition.

Qui sont ces nouveaux partenaires ?

L’ANEL regroupe une majorité des maisons d’édition de langue française au Québec et au Canada. Elle œuvre à soutenir l’édition indépendante, la diversité éditoriale et la diffusion du livre québécois à l’échelle nationale et internationale.

Le GRÉLQ, fondé en 1982 à l’Université de Sherbrooke, fédère une vingtaine de chercheurs et chercheuses autour de l’histoire du livre au Québec. Il se distingue par une production scientifique importante et un intérêt renouvelé pour les pratiques éditoriales, les archives du livre et l’évolution du marché contemporain.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com