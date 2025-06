Bleu Profond : l’océan comme vous ne l’avez jamais vu

À travers un ensemble d’œuvres, elle donne à voir l’élan poétique et la richesse visuelle de cet univers souvent méconnu. Le parcours scénographique convie les visiteurs à une expérience sensorielle, entre fascination et inquiétude, tant les profondeurs marines apparaissent aujourd’hui comme un écosystème fragile à préserver. L’exposition met ainsi en lumière la diversité biologique des océans et leur puissance esthétique, tout en interrogeant leur vulnérabilité.

Bleu Profond, L’océan révélé bénéficie de prêts prestigieux issus notamment de la Bibliothèque nationale de France, du musée d’Orsay et du Musée océanographique de Monaco. Elle s’accompagne d’un programme de médiation ambitieux, destiné à tous les publics, et d’événements pour approfondir les enjeux scientifiques, artistiques et écologiques liés aux océans. Plus qu’un hommage à la mer, l’exposition appelle à une prise de conscience collective : protéger les océans revient à veiller sur notre propre avenir.

Conçue par Jean de Loisy, historien de l’art et commissaire d’exposition reconnu, la scénographie signée Constance Guisset accompagne ce voyage en profondeur. Elle déploie une immersion graduelle, de l’estran aux abysses, dans une succession de tonalités bleutées. Par ses formes courbes et enveloppantes, l’espace d’exposition évoque les mouvements de la mer et offre au visiteur une expérience qui se veut à la fois onirique, fluide et enveloppante.

Ouvert en mai 2021, Les Franciscaines rassemble sous un même toit une médiathèque, un musée, des espaces d’exposition ainsi qu’une salle de spectacles. Ce lieu hybride permet aux visiteurs de circuler librement entre livres, œuvres d’art, conférences, rencontres, spectacles et concerts, dans une continuité fluide du matin au soir.

Installé dans l’ancien couvent des sœurs franciscaines, un édifice du XIXe siècle, l’ensemble a conservé son nom d’origine. Il a été entièrement restauré et repensé par l’architecte Alain Moatti, qui a su conjuguer respect du patrimoine et parti pris contemporain. Ce dialogue entre modernité et héritage donne naissance à un cadre singulier, où se conjuguent mémoire et création. Tout au long de l’année, Les Franciscaines propose une programmation pluridisciplinaire, mêlant arts visuels, littérature, musique et spectacle vivant.

Avec cet équipement culturel original, la Ville de Deauville a souhaité créer un espace emblématique à son image, un lieu ouvert, élégant et fédérateur. En quatre ans seulement, Les Franciscaines a attiré plus de 800.000 visiteurs.

Ci-dessous, le parcours de l'exposition :

Crédits photo : Georges LACOMBE. Marine bleue, effet de vagues. Vers 1893. Huile sur toile. 49,5 x 65,5 cm. Rennes, musée des Beaux-Arts © MBA, Rennes, Dist. GrandPalaisRmn / Jean-Manuel Salingue

Par Hocine Bouhadjera

