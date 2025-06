Livres dans la Boucle 2025 : dixième anniversaire avec David Foenkinos

Entretiens, lectures, spectacles et ateliers rythmeront cette édition anniversaire, qui investira comme à son habitude plusieurs lieux emblématiques de la ville : le grand chapiteau de Chamars, les médiathèques, le musée des Beaux-Arts, le Nouveau Théâtre de Besançon, mais aussi l’hôpital et les établissements pénitentiaires de l’agglomération.

David Foenkinos, président d’honneur du festival, participera à plusieurs rencontres au cours du week-end. L’auteur reviendra notamment sur son parcours et son dernier roman, Tout le monde aime Clara, publié chez Gallimard.

Cette dixième édition sera également marquée par un hommage au dramaturge Jean-Luc Lagarce, disparu il y a trente ans. Né en Franche-Comté, il a marqué le paysage théâtral par une écriture singulière et profondément personnelle. Plusieurs temps forts viendront saluer sa mémoire, en collaboration avec François Berreur et les Solitaires Intempestifs : une conférence, une soirée de lectures, une projection du film Juste la fin du monde de Xavier Dolan, ainsi qu’un concert-lecture inspiré de ses journaux, mêlant musique, vidéo et voix.

Le young adult se fait une place

Parmi les nouveautés de cette édition, un espace entièrement consacré à la littérature young adult sera inauguré à la chapelle du Scènacle. Dédié aux 15-25 ans, ce nouveau lieu proposera masterclasses, dédicaces, ateliers et temps d’échange avec une dizaine d’auteurs dont Victor Dixen, Anne Plichota et Cendrine Wolf. Ce programme vise à répondre aux enjeux d’accès à la lecture chez les publics adolescents et jeunes adultes.

Le festival reconduit par ailleurs ses actions à destination du jeune public, avec deux prix littéraires : le prix jeunesse (8-11 ans), qui donnera lieu à une création artistique en lien avec le Conservatoire de Besançon, et le prix de l’Homme debout (12-15 ans), centré sur l’écriture et la mise en voix de textes d’élèves encadrés par des auteurs.

La programmation s’enrichit aussi de propositions en lien avec les expositions culturelles de la ville. En écho à « Les Lettres cachées », consacrée à Gustave Courbet, l’écrivaine Emma Becker lira une sélection de lettres intimes de l’artiste, suivie d’une table ronde sur l’érotisme en littérature. Le festival s’associe également à l’exposition « Chorégraphies » pour proposer une rencontre avec les auteurs de la bande dessinée Histoire dessinée de la danse.

Une rentrée bien orchestrée

Parmi les invités de cette rentrée littéraire, plusieurs auteurs présenteront leurs nouvelles parutions : Lydie Salvayre, Raphaël Enthoven, Christine Orban, Olivier Adam, Natacha Appanah, Gaëlle Nohant, Gilles Marchand, Alexandre Lacroix ou encore Alain Mabanckou.

Enfin, la traditionnelle soirée d’ouverture, habituellement réservée aux partenaires, sera cette année accessible à tous. Organisée au Conservatoire, elle mêlera lecture, musique et illustration autour du roman De pierre et d’os de Bérengère Cournut, dans un format hybride réunissant l’orchestre Victor-Hugo, le dessinateur Jean-Paul Krassinsky et la voix de la romancière.

