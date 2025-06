Bérénice Pichat remporte le Prix Libraires en Seine 2025

Depuis 2012, le prix est décerné par l’association Libraires en Seine, qui regroupe désormais 15 librairies indépendantes de l’Ouest parisien. Il s’agit d’un prix coorganisé par les libraires, qui sélectionnent six finalistes en janvier, et les lecteur·rices, au nombre de 556 votants cette année. Les ouvrages finalistes ont été défendus tout au long du printemps lors de plus de 20 rencontres dans les librairies membres. Plus de 3500 exemplaires des titres en lice ont été écoulés dans ce cadre.

Domestique au service des bourgeois, elle est travailleuse, courageuse, dévouée. Mais ce week-end-là, elle redoute de se rendre chez les Daniel. Exceptionnellement, Madame a accepté d'aller prendre l'air à la campagne. Alors la petite bonne devra rester seule avec Monsieur, un ancien pianiste accablé d'amertume, gueule cassée de la bataille de la Somme. Il faudra cohabiter, le laver, le nourrir. Mais Monsieur a un autre projet en tête. Un plan irrévocable, sidérant. Et si elle acceptait ? Et si elle le défiait ? Et s'ils se surprenaient ? — Quatrième de couverture de La petite bonne de Bérénice Pichat

Installée au Havre, sa ville natale, Bérénice Pichat partage sa vie entre l’enseignement et l’écriture. Ceux qui vivent encore constituent à la fois son premier roman et le point de départ d’une trilogie intitulée Les Promesses des fleurs, entièrement ancrée à Saint-Véran, dans le Queyras. En 2024, elle publie son troisième ouvrage, La Petite Bonne.

Les six finalistes 2025 étaient :

Alors c’est bien de Clémentine Mélois (L’Arbalète / Gallimard)

Badjens de Delphine Minoui (Seuil)

La Petite Bonne de Bérénice Pichat (Les Avrils)

Le dernier thé de Maître Soho de Cyril Gely (Arléa)

Terres promises de Bénédicte Dupré Latour (Le Panseur)

Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko (Les Escales)

La soirée de remise s’est déroulée en présence de quatre finalistes, qui ont échangé lors d’une table ronde animée par des libraires de l’association. Des lectures d’extraits, assurées par Laurence Figoni et Christophe Brault, ont ponctué l’événement.

Les prix jeunesse

Outre le prix adulte, la soirée du 18 juin a également mis à l’honneur le palmarès 2025 du prix jeunesse des Libraires en Seine, élargi cette année à une troisième catégorie destinée aux ados et jeunes adultes :

Prix des P’tits Bouquineurs : L’écrivain pour enfants qui détestait les enfants de Bertrand Santini (Pocket Jeunesse)

Prix des Bouquineurs en Seine : Agence Perdido : Les derniers retrouveurs de Victor Dixen (Bayard Jeunesse)

Prix des Grands Bouquineurs : 17 ans à jamais de Gaël Aymon (Nathan), présent pour recevoir son prix sur scène.

Ces prix jeunesse, organisés sur le même principe participatif que le prix adulte, ont mobilisé cette année 300 jeunes lecteurs et lectrices via des clubs, animations en librairies et établissements scolaires partenaires.

L'an passé, les lauréats étaient Éric Chacour pour Ce que je sais de toi (éditions Philippe Rey),

