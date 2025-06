Imaginaire : Catherine Dufour récompensée par la SGDL

Professeure en littérature comparée à l’Université d’Artois et marraine du festival Hypermondes 2025, Anne Besson souligne que ce roman n’a rien d’une simple fable lunaire : « Un.e robot.e, un chat et une enfant dans un jardin sur la Lune… Ce n’est pas une comptine enfantine, loin de là : c’est un roman poétique et politique de la grande Catherine Dufour, une réflexion sur le devenir du vivant dans un milieu planétaire hostile, et sur les alliances sensibles qui peuvent s’y former. »

Autrice plusieurs fois primée, Catherine Dufour est également ingénieure en informatique. Elle enseigne à Sciences Po Paris, signe des chroniques dans Le Monde diplomatique, et publie des essais chez Fayard. Elle fait par ailleurs partie des fondateurs du collectif d’auteurs de science-fiction Zanzibar.

Dans Les Champs de la Lune, Catherine Dufour développe une intrigue à la fois philosophique et profondément ancrée dans les enjeux contemporains liés à notre rapport à l’environnement. On y suit El-Jarline, une exploitante agricole installée sur la Lune, chargée de nourrir les humains et de soulager leurs maux grâce à l’assistance d’un chat augmenté. En dehors de ses tâches agricoles, elle consigne ses observations et rédige des rapports sur son activité. Mais son quotidien est bouleversé par l’arrivée d’une enfant possédant un don naturel pour l’horticulture. Le récit interroge dès lors les dynamiques de transmission : qui fera éclore l’autre ?

Le Prix SGDL / Yves & Ada Rémy distingue chaque année une œuvre issue du champ de l’imaginaire - science-fiction, fantasy, fantastique, merveilleux, dystopie - quel que soit le format éditorial (roman, bande dessinée, jeunesse, roman graphique…), ou bien une autrice ou un auteur pour l’ensemble de son œuvre. Les ouvrages doivent avoir été publiés dans les dix-huit mois précédant la date de remise.

Ce prix, doté de 4500 euros, existe grâce au legs de Madame Ada Rémy. Il est décerné par un jury indépendant, composé en 2025 de :

Ada Rémy, autrice, présidente du jury

Ella Balaert, autrice et membre du Comité de la SGDL

Anne Besson, professeure de littérature comparée à l’Université d’Artois

Eléonore Calvez, libraire à Paris (Le Nuage Vert)

Christophe Hardy, auteur et président de la SGDL

Anne-Sylvie Homassel, autrice et traductrice

Aram Kebabdjian, auteur, président de la commission des affaires culturelles et des prix de la SGDL

Sébastien Omont, critique littéraire (En attendant Nadeau, La Femelle du requin)

À propos de la SGDL

Les membres du jury 2024 avaient récompensé Léo Henry, pour trois ouvrages : La Géante et le naufrageur, Le Belial'; Cent Vingt, La Volte ; et Héctor, Rivages.

La Société des Gens de Lettres (SGDL), association reconnue d’utilité publique, représente les auteurs de l’écrit et assure leur défense dans le cadre de relations avec les pouvoirs publics et les acteurs de la chaîne du livre. Elle propose un accompagnement individuel aux auteurs, comprenant des services juridiques, sociaux et fiscaux, des sessions de formation, ainsi que des dispositifs d’aide. Elle organise également chaque année l’attribution de prix littéraires dotés.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com