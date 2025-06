"François Marcela-Froideval est parti rejoindre Wismerhill pour l’éternité"

Né le 10 décembre 1958, il découvre le jeu de rôle au sein du tout premier club français de Saint‑Rémy‑lès‑Chevreuse, avant de créer le club de la rue d’Ulm. Il lance Casus Belli en 1980, qu’il dirige jusqu’en 1982. Ce magazine devient le premier périodique français consacré aux jeux de rôle, contribuant à leur popularisation dans les années 80 et 90.

Un pionnier de l’internationalisation du JdR

En 1982, il rejoint TSR aux États‑Unis en tant qu’assistant d'un certain Gary Gygax. Pendant quatre ans, il coécrit plusieurs ouvrages majeurs d’Advanced Dungeons & Dragons, notamment Monster Manual II et Oriental Adventures.

Son influence est véritablement historique : il fait partie des concepteurs du « Gros Bill », terme désormais courant pour désigner l'optimisateur de personnage. Il rapatrie ensuite ces œuvres en France, travaillant à la distribution et la traduction des produits TSR jusqu’en 1989.

De retour en France, François Froideval travaille pour Infogrames et Cryo Interactive, signant notamment le scénario du jeu Drakkhen et ceux de Dragon Lore 1 et 2. Il crée une vingtaine de jeux de plateau, tels Ave Tenebrae et Fiefs et Empires, ainsi que de nombreux scénarios pour jeux de rôle.

En 1989, il lance Les Chroniques de la Lune Noire, série de bande dessinée fantastique dessinée initialement par Olivier Ledroit (tomes 1–5), puis par Cyril Pontet (tomes 6–14), publiée chez Zenda puis Dargaud. Le succès est tel qu’un second cycle est lancé en 2012 et se poursuit jusqu’en 2024, complété par plusieurs spin‑offs (Les Arcanes de la Lune Noire, Methraton…).

Ce que l’on sait moins, c’est que Les Chroniques de la Lune Noire sont nées d’un accident informatique. « Au tout départ, c’était un roman. J’avais écrit plusieurs chapitres, mais j’ai tout perdu en n’ayant pas sauvegardé le tout. C’était à l’époque sur une Apple 2. Si l’ordinateur s’éteignait, tout était perdu », expliquait il dans une interview accordée à ActuaLitté en 2021. Ne pouvant tout réécrire, « ça s’est transformé en BD par la force des choses ».

En 2021, plus de trente ans après la publication du premier tome, l’histoire revenait à sa forme d’origine : le roman. Avec De Gueules (Leha, 2021) puis De Sinople (2022), Froideval et l’autrice Jeanne-A Debats entamaient la novélisation de la saga. Selon lui, « la forme narrative n’est finalement pas si éloignée de la bande dessinée. Simplement, on passe d’une forme directe – le dessin – à une forme descriptive. C’est une autre approche, mais l’histoire est la même. »

Il publie également 666 (1993–2000) et sa suite 6666 (2004–2006), bandes dessinées mêlant fantasy et humour, avec Franck Tacito.

Héritage et postérité

Au moment de son décès, plusieurs témoignages évoquent un créateur incontournable : sur le forum Donjon du Dragon et le site Great Library of Greyhawk, des hommages soulignent notamment son rôle dans l’introduction des jeux de rôle en France.

Son éditeur pour le retour des Chroniques de la Lune Noire en 2021, Jean-Philippe Mocci, et proche de François Marcela-Froideval, a partagé : « Il y a des messages qu’on n’a pas envie de poster, jamais. Celui-ci m’étreint le cœur, mais comment rester silencieux. François Marcela-Froideval est parti rejoindre Wismerhill pour l’éternité. »

Et de confier : « Je n’ai pas le courage de rappeler aujourd’hui quel grand personnage il a été pour l’imaginaire en France. Il était simplement mon ami et m’a accompagné de ses précieux conseils depuis la création de Leha... Toutes mes pensées à sa fille Ambre et sa famille. »

