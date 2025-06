Pour Netflix, Vincent Cassel sera Quasimodo

Dans cette relecture, l’intrigue se déploiera dans un Paris en proie à l’épidémie de choléra, sur fond de tensions sociales à la veille de la révolution de Juillet 1830. Plutôt qu’une simple transposition du roman, le film entend revisiter la figure du bossu de Notre-Dame en s’inspirant de l’homme réel qui aurait nourri la légende de Quasimodo.

En effet, dans ses carnets, un sculpteur britannique du XIXe siècle évoque un tailleur de pierre bossu travaillant à la cathédrale Notre-Dame dans les années 1820, surnommé « le bossu de Notre-Dame ». Cet ouvrier solitaire, à la silhouette difforme et au caractère réservé, aurait marqué les esprits des artisans œuvrant sur les restaurations du monument.

Victor Hugo, qui fréquentait régulièrement le chantier pour se documenter pendant la rédaction de son roman, aurait pu croiser cette figure discrète. Si la trace documentaire reste ténue, cette hypothèse renforce l’ancrage réaliste d’un personnage devenu, par la force du roman, un symbole universel de la marginalité et de la grandeur d’âme.

On devrait donc retrouver un film dont l'histoire diffère des précédentes adaptations du roman de Hugo. Parmi elles, se trouve bien évidemment le film de 1996 par Disney, Le Bossu de Notre-Dame, mais aussi Quasimodo (The Hunchback of Notre-Dame), film de William Dieterle sorti en 1939 ou Notre-Dame de Paris (1956) de Jean Delannoy avec Anthony Quinn, Gina Lollobrigida. Plus récemment, et dans un autre registre, Patrick Timsit sortait en 1999 la comédie Quasimodo d'El Paris.

Le rôle-titre sera porté par Vincent Cassel. Habitué aux fresques historiques, il incarnait récemment Athos dans Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon et sera prochainement à l’affiche d’un biopic consacré au général Dumas, le père d'Alexandre : Dumas – Diable noir, de Ladj Ly.

Pour Quasimodo, Cassel retrouvera le réalisateur Jean-François Richet, avec qui il a déjà collaboré dans le passé, notamment sur Mesrine et L’Empereur de Paris.

Avec un budget annoncé de 30 millions d’euros, cette superproduction s’inscrit dans la lignée des grandes adaptations littéraires françaises récentes, comme Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo. Aucun autre nom du casting n’a encore été dévoilé, et la date de sortie reste inconnue.

