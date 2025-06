Le lauréat du Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire 2025 est connu

Fanny Pageaud, la lauréate de cette édition, est l’auteure de sept ouvrages jeunesse. Elle s’est notamment illustrée avec Musée des museaux amusants (Éditions de l’Atelier du Poisson Soluble, 2018), récompensé par le Prix Sorcières, Dessus Dessous Devant Dedans (Éditions des Grandes Personnes, 2022), lauréat du Prix Pitchou, ainsi qu'Il y a des monstres dans ma chambre (À pas de loups, 2023).

Elle a été choisie parmi les titres suivants, présélectionnés lors de la première sélection : Sur la pointe des pieds de Christophe Jubien et Laurent Pinabel (Møtus, 2024), Et nous irons voir le monde de Julia Kuo, traduit par Rosalind Elland-Goldsmith (Albin Michel Jeunesse, 2022), Me manque d’Anne-Margot Ramstein (La Partie, 2023), et donc Po & Zi de Fanny Pageaud.

Et si la poésie, dans ce qu’elle a d’inattendu, offrait un espace de rencontre entre deux êtres apparemment opposés ? Po & Zi diffèrent par leur couleur, leurs choix, leurs envies, leurs idées, leurs goûts… Pourtant, côte à côte, ils forment un ensemble cohérent. Leurs tempéraments s’articulent, leurs caractères interagissent, et leurs différences coexistent.

Dans l’album, Po apparaît à gauche et Zi à droite. Ils sont représentés par deux couleurs complémentaires : un vert pomme et un rose framboise. Ces teintes mettent en regard deux approches de la poésie, l’une structurée, l’autre plus libre. Les illustrations ont été réalisées à partir de plus de 150 tampons conçus en mousse adhésive, découpée au scalpel. Imprimées à la gouache, elles présentent un aspect texturé, caractéristique d’un travail d’illustration manuel.

Illustratrice, je travaille le dessin depuis de nombreuses années. Depuis 2020, je suis installée à Toulouse, au sein de l’atelier du Canapé, que je partage avec sept autres illustrateurs et illustratrices.

Je réalise également des livres d’artistes dans le cadre de ma structure d’édition indépendante, Les InÉditions. En parallèle, en tant qu’autrice et illustratrice jeunesse, j’anime des rencontres et des ateliers autour de mes albums. Je suis membre de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et applique les tarifs qu’elle recommande.

Créé en 2013, le Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire est porté conjointement par l’association Lire et faire lire et l’équipe du Printemps des Poètes. Il vise à promouvoir la poésie contemporaine auprès du jeune public.

Chaque année, un jury composé de membres du Printemps des Poètes, de bénévoles de Lire et faire lire et de professionnels du livre sélectionne quatre recueils de poésie. Ce prix mobilise des milliers de lecteurs bénévoles à travers la France, permettant à plus de 8500 enfants, répartis dans 63 départements, de découvrir ces œuvres poétiques et de voter pour celle qui les a le plus touchés.

La cérémonie de remise du prix se tiendra le 23 juin 2025 à la librairie Tschann.

En 2024, le Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire a été décerné à D’un petit oiseau gris souris, de Mathias Friman, publié aux éditions Les Fourmis Rouges.

Le Prix bénéficie du soutien de la MGEN et de la MAIF.

Crédits photo : Fanny Pageaud

