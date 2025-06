Prix des lectrices Elle : l'ensemble des lauréats dévoilés

La Société des Gens de Lettres distingue l’auteur et illustrateur Claude Ponti pour l’ensemble de sa production littéraire et artistique, couronnant un parcours singulier dans la création pour la jeunesse, le roman et le théâtre. Ce prix, doté de 15.000 €, lui sera remis remis à l'occasion du festival "Espèces d'auteurs" organisé par la SGDL les 13 et 14 juin.