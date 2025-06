Un été avec Olivier Pont à la galerie Daniel Maghen

L’exposition propose un parcours à travers deux moments clés de la carrière d’Olivier Pont. Elle revient d’abord sur Où le regard ne porte pas..., son premier succès publié en 2004 chez Dargaud, coécrit avec Georges Abolin. Le diptyque installe son intrigue dans un petit port italien aux allures paisibles, bientôt rattrapé par des tensions souterraines. Salué pour sa narration dense et ses dessins soignés, cet ouvrage a imposé le style de Pont dans le paysage de la BD francophone.

Où le regard ne porte pas... (T.2) Dargaud - 2004 Planche originale n°12, signée Encre de Chine et gouache blanche sur papier - Où le regard ne porte pas... (T.1) Dargaud - 2004 Planche originale n°26, signée Encre de Chine sur papier 29,6 x 42 cm

Autre temps fort de l’exposition : la série Un Putain de Salopard, publiée chez Rue de Sèvres de 2019 à 2024, sur un scénario de Régis Loisel. Ce récit d’aventures en quatre tomes se déroule en Amazonie, entre orpaillage illégal, milices armées et secrets enfouis dans la jungle. Olivier Pont y déploie un trait dense et expressif, au service d’un univers touffu et d’une galerie de personnages complexes. L’accrochage met l’accent sur la qualité de ses encrages, son sens du cadrage et sa maîtrise des atmosphères.

Un putain de salopard Illustration originale inédite, signée (2025) Encre de Chine, gouache blanche et mine de plomb sur papier 29,6 x 42 cm

Né en 1969 et formé à l’École des Gobelins, Olivier Pont a d’abord travaillé dans l’animation à Londres, notamment sur Fievel au Far West, avant de bifurquer vers la bande dessinée. Lauréat du concours BD Fnac en 1991, il publie Cap’taine Kucek, puis alterne entre courts-métrages, publicité et albums graphiques. Avec cette exposition, la galerie Maghen rend compte d’un parcours singulier, entre fidélités scénaristiques et renouvellement esthétique.

Crédits illustrations : Galerie & Éditions Daniel Maghen - Olivier Pont

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com