Florence Seyvos : le charme toxique d’un beau-père magnifique

Florence Seyvos, née en 1967, n’a pas volé son succès et a déjà raflé plusieurs prix, notamment pour Le Garçon incassable (2014). Avec Un perdant magnifique (déjà couronné du Prix Livre Inter 2025 et d’autres encore), elle s’inscrit dans le mouvement très tendance de ces auteurs français pour qui le meilleur roman est celui de leur propre vie.

Cette autofiction qui a envahi nos librairies, on aime ou on n’aime pas, c’est selon, mais indéniablement Florence Seyvos se distingue du lot grâce à son travail sur l’écriture – et peut-être aussi parce qu’elle a su mettre un peu moins d’« auto » et beaucoup plus de « fiction » dans sa recette : un mélange plutôt réussi.

Les années 80 (avec plein de petits détails amusants qui datent !).

Une mère, Maud, deux filles d’un premier mariage, Irène et Anna (la narratrice), et un beau-père, Jacques. Une famille en plein tourbillon, mère et filles habitent au Havre, de retour d’Abidjan où Jacques travaille toujours. Il revient les voir régulièrement, disparaît, réapparaît, tel le lapin d’un prestidigitateur.

Magicien, il l’est, assurément. Il sait comment hypnotiser son public, sa famille assise au premier rang. Le lecteur juste derrière.

[...] Nous ne parlions pas du fait que nous avions le sentiment de vivre avec un fou.

Pourtant depuis des années, le soir, sous nos yeux, Jacques allait se coucher, une carabine à l’épaule. Parce qu’il était persuadé que des gens pouvaient venir nous attaquer la nuit.

Le beau-père Jacques, c’est lui Le perdant magnifique. Il est dépensier, instable, impatient, inconséquent, égoïste, autoritaire, imprévisible, irresponsable... Mais il est aussi flamboyant, fascinant, affectueux, gentleman, héroïque, joyeux, charmeur...

Les deux listes pourraient s’allonger encore et encore et même se mélanger, car quand on est un peu l’un, on est aussi un peu l’autre. Aucune violence dans cet homme (c’est pourtant très tendance, ça aussi), même s’il est incroyablement toxique et si ses magnificences causent pas mal de dommages collatéraux.

Ce perdant magnifique, on va le découvrir par les yeux des femmes de sa vie : Anna, sa sœur et leur mère. Plus qu’au bonhomme, le roman s’intéresse plutôt aux trois femmes que Jacques subjugue et tient sous son charme. Mais il ne s’agit pas d’une fascination naïve et béate. La relation de ces quatre-là est bien plus subtile, ambiguë et compliquée que cela.

On n’en dévoile pas plus, mais c’est assez passionnant, et l’on dévore ce petit bouquin, avide de comprendre… si tant est que l’on puisse comprendre.

Et puis bien sûr, il y a la prose de Florence Seyvos. Factuelle, simple, anecdotique, quasiment dépourvue d’introspection, de sentiments.

C’est toute la puissance de ce roman qui laisse au lecteur le soin d’imaginer (sans gros effort : les faits relatés sont transparents) les sentiments de ces trois femmes, prises tour à tour dans la tourmente de ce magnifique perdant.

[...] Nous nous étranglons de rire en silence pour ne pas que notre mère nous entende, nous rions comme des hyènes en frappant la table, nous en tombons presque de nos chaises, nos larmes ruissellent.

Au lecteur le soin de juger si ces larmes sont de joie ou de désespoir. Ou d’un peu des deux. Voilà un portrait de famille tendre et attachant (tiens, on ne serait pas fasciné, nous aussi ?).

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com