Après l'annonce de son décès, une Prix Nobel ressuscite

Marvel et DC Comics s’allient pour la première fois depuis 22 ans. En septembre 2025, les deux éditeurs publieront un crossover inédit réunissant deux figures majeures de leurs catalogues : Deadpool et Batman. Ce projet exceptionnel prendra la forme de deux one-shots distincts : Deadpool/Batman #1 chez Marvel et Batman/Deadpool #1 chez DC ; avec des équipes créatives prestigieuses et des récits originaux, marquant une nouvelle ère de coopération dans l’industrie des comics.