La Bourse aux Livres lève 2,3 millions € pour accélérer son développement

Grâce à ce financement, La Bourse aux Livres entend se positionner comme un acteur central du marché du livre. L’entreprise souhaite proposer une expérience renouvelée d’achat et de revente de livres, en misant sur la technologie et en s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire. Le fonds britannique Piton Capital, qui a investi par le passé dans des plateformes françaises comme ManoMano ou MeilleursAgents, devient actionnaire de référence (« lead investor »). Plusieurs Business Angels ont également participé à l’opération.

Dorian Lovera, cofondateur, déclare : « En lançant cette plateforme, nous avions voulu proposer une véritable alternative à ce qui se fait actuellement : ne pas se contenter d’être un simple site de revente mais bel et bien de proposer une expérience unique comme en librairie. Cette levée va nous permettre d’aller plus loin dans ce que nous faisons actuellement et soutenir notre croissance constante. »

Parmi les nouvelles fonctionnalités en préparation figure le rachat instantané, destiné à simplifier le processus de vente pour les utilisateurs. Cette innovation s’inscrit dans une stratégie d’optimisation de l’expérience utilisateur et de fidélisation. La Bourse aux Livres prévoit également d’intégrer une offre de livres neufs. Elle s’appuie pour cela sur des partenariats avec des acteurs majeurs du secteur, tels que Hachette, Interforum, Dilisco, MDS et UD. En combinant neuf et occasion, la plateforme entend élargir les possibilités d’accès à la lecture, et renforcer son rôle dans l’écosystème du livre.

Pour accompagner cette évolution, l’entreprise prévoit de recruter dix personnes supplémentaires dans les mois à venir, notamment pour renforcer ses pôles technologique et opérationnel.

Une partie des fonds sera utilisée pour développer des solutions visant à améliorer la rémunération des revendeurs et atteindre progressivement des économies d’échelle, affirme-t-on. La société avait déjà levé un million d’euros en 2021 lors d’une première phase de financement (pre-seed), soutenue par Kima Ventures, Purple et plusieurs Business Angels de la French Tech. Cette première levée avait permis de structurer son socle technologique et logistique. Aujourd’hui, La Bourse aux Livres opère depuis un entrepôt de 35.000 m² à Beauvais, dont elle occupe environ 8 000 m².

En 2024, l’entreprise affiche une croissance de 70 %, avec un chiffre d’affaires de 13,5 millions d’euros. Sur les trois millions de livres collectés, 2,2 millions ont été revendus. Le rythme d’expédition peut atteindre 10.000 ouvrages par jour. Depuis sa création, la plateforme revendique plus de deux millions de clients uniques. Elle réalise aujourd’hui 10 % de son chiffre d’affaires à l’international, notamment en Belgique, Espagne, Italie, Canada et Royaume-Uni.

Fondée en 2019 par Tom Castano et Dorian Lovera, La Bourse aux Livres est une startup basée à Paris, composée d’une équipe de dix personnes. Elle se consacre à la valorisation du livre d’occasion à travers une plateforme « simple et durable » (selon ses termes).

Crédits photo : La Bourse aux Livres

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com