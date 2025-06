La Belle et la Bête : qu'est ce qui dérange vraiment le ministère ?

Mais en avril dernier, retrounement de situation : le ministère, à la tête duquel est entre-temps arrivée Élisabeth Borne, annule l'opération, jugeant l’ouvrage « inadapté » à une lecture en autonomie par des enfants de dix à onze ans. La BD sortira tout de même en librairie ce 18 juin, à un tirage bien moindre cependant — 20.000 exemplaires — aux éditions GrandPalaisRmn. Et, ironie du sort, elle sera déconseillée aux moins de 9 ans.

Jul a annoncé la publication sur instagram, avec une vidéo qui rassemble de nombreuses personnalités de la littérature, de la culture et de la politique, de Leïla Slimani à Sylvain Tesson en passant par Augustin Trapenard, Amélie Nothomb, Guillaume Musso, le couple Nicolas d’Estienne d’Orves et Emma Becker, François Ruffin et Hollande, Édouard Philippe ou encore Judith Godrèche.

Lorsque l'affaire était sortie, on se demandait bien quelles horreurs décadentes Jul avait-il bien pu intégrer dans sa version revisitée de La Belle et la Bête pour qu'un enfant de 10 ans ne puisse pas la lire sans accompagnement pédagogique spécifique.

On se doutait bien que quelque chose clochait : juste avant de décider d'annuler la commande, Élisabeth Borne avait rédigé une préface à l'album, dans laquelle elle vantait « la touche malicieuse et le regard affûté de Jul, qui insufflent à ce conte une modernité nouvelle ». Quelque temps plus tard, sur la chaîne de Bolloré CNews/Europe 1, elle justifiait la décision du ministère, arguant que la BD « n’est pas adapté, mais c’est un très beau livre qui pourra être utilisé dans un autre cadre ».

L'école sous menace ultraréactionnaire ?

« On a un père de famille qui arrive d'Algérie, qui doit commettre des fraudes, qui se fait contrôler par les policiers », ajoutait-elle pour appuyer son argument. Certaines illustrations dérangeaient au ministère, elles mettaient en scène « des thématiques qui conviendraient à des élèves plus âgés, en fin de collège ou en début de lycée, telles que l'alcool, les réseaux sociaux, ou encore des réalités sociales complexes ».

Du moins, c'est ce qu'indiquait Caroline Pascal, la directrice générale de l'enseignement scolaire, qui aurait été à l'origine de l'annulation, dans une lettre à destination de l'auteur. Rappelons que la fonctionnaire s'était déjà fait connaitre du grand public lorsqu'elle fut accusée d'avoir édulcoré le rapport d'inspection du collège privé Stanislas. Avec l'affaire La Belle et la Bête, la haute fonctionnaire est au coeur d'une nouvelle polémique.

la cheffe de file des députés écologistes, Cyrielle Chatelain, a notamment déposé ce lundi une proposition de résolution pour la création d’une commission d’enquête sur « la menace ultraréactionnaire qui pèse sur l’école de la République ». Parmi les signataires figurent Cyrielle Chatelain et le député de la Somme François Ruffin, tous deux présents dans la vidéo, ainsi que plusieurs parlementaires : Clémentine Autain, Pouria Amirshahi, Alexis Corbière, Sandrine Rousseau.

Ils sont rejoints par Stéphane Peu, président du groupe communiste à l’Assemblée, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, et l’ancien président François Hollande. Le texte alerte sur l’influence croissante « des groupes ultraconservateurs au sein des instances de pilotage de l’éducation », notamment dans les domaines de l’édition scolaire ou de l’éducation sexuelle. Il dresse un inventaire de récentes mises à l’écart et met en garde contre une dérive à l’américaine, où des ouvrages sont désormais censurés dans les bibliothèques scolaires.

Que chacun se fasse son avis

Alors quand l'album est arrivé à la rédaction, on a voulu savoir de quoi il en retourne. On se disait qu'il y avait sûrement là dedans de quoi donner du grain à moudre au ministère. Que Jul avait peut-être profité de l'occasion pour provoquer. Que toute cette polémique ne pouvait pas partir de rien et que, s'il ne méritait peut-être pas la censure, l'ouvrage avait au moins un potentiel abrasif.

On a donc ouvert la bande dessinée avec la malsaine envie d'être choqué, on voulait le voir ce fameux père de famille algérien, fraudeur et alcoolique, on voulait voir ses ennuis avec la police. On voulait, en définitive, se marrer un peu en imaginant Élisabeth Borne et Caroline Pascal indignées par l'audace et la malice de Jul.

Et il faut dire qu'on a été un peu déçu. L'alcoolisme ? Une seule planche fait mention d'une consommation d'alcool de la part du père, dans une scène où, arrivé au chateau de La Bête, il boit quelques coupes de vin et parcours les appartements en chantant Les Lacs du Connemara. Pourses rapports avec la police, une double planche fait état d'une saisi de ses marchandises.

On peut en déduire qu'il s'agissait de contre-façon, peut-être de drogue — qu'est ce que le chien renifle dans le sac ? —. Des détails amusants, peut-être un peu en dehors des bonnes moeurs, certes — encore faut-il voir à quel degré un enfant de 10 ans pourrait être offusqué par de telles planches. Cependant, il ne s'agit que de passages très rapides, servant à poser le contexte de base de l'histoire.

Suffisant pour justifier l'annulation de la commande ? Rappelons qu'à l'origine, le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont met en scène une jeune femme dont la beauté n'a d'égale que la vertu, qui se sacrifie et accepte de se retrouver enfermé par une Bête qui la menace, elle et son père, de mort, et qui souhaite l'épouser. Elle en développe un syndrôme de Stockholm et tombe amoureuse de son geôlier. On a déjà là de quoi choquer une génération entière.

Pour Jul, l'annulation aurait plutôt était motivée par la peur d'un « grand remplacement des princesses blondes par des jeunes filles méditerranéennes » de la part de « l'administration versaillaise du ministère ». « Le seul problème semble être la représentation d’un univers qui ressemble davantage à celui des écoliers d’aujourd’hui », ajoutait-il dans un communiqué.

Dans son album, l'auteur présente en effet Le Belle sous les traits d'une jeune fille à la peau légèrement mate et à la tignasse frisée, qui aime lire, joue du piano, et ne souhaite que le bonheur des gens qui l'entourent. Elle est harcelée par ses soeurs, une blonde aux yeux verts et une brune aux cheveux lisses, toutes deux obsédées par les réseaux sociaux, les biens matériels et la popularité.

Si on ne peut pas présumer des intentions exactes qui ont menées à l'annulation de la commande du côté du ministère, il faut dire qu'on ne comprend pas trop en quoi cette bande dessinée ne pourrait pas convenir à des élèves de CM2, ni ce qui rend un accompagnement pédagogique spécifique nécessaire — mis à part le fait qu'à cet âge là toute oeuvre pourrait nécessiter un accompagnement pédagogique pour être comprise, c'est à ça que sert l'école, d'ailleurs.

