La littérature comme sauveuse

Chez l’un d’eux, en écho aux drames et aux joies qui le criblent depuis l’enfance, s’impose la nécessité d’écrire. Comme si la vraie vie était là, dans les mots et une mémoire démentielle. Texte autobiographique et premier roman, L’Entroubli raconte une vie d’enfant, depuis ses premières années à sa majorité, la découverte de l’amitié et de la littérature qui sauve de l’oubli et du désastre.

Les éditions du Tripode nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1990, Thibault Daelman a suivi des études artistiques et anime aujourd’hui des ateliers d’écriture créative, notamment à la Sorbonne. L’Entroubli est son premier roman.

Parution le 21 août 2025.

