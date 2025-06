Nancy-Saïgon, souvenirs d’Indochine

La mécanique de l’histoire familiale est dès lors ébranlée par ce tissu, dont hérite le narrateur, en même temps que d’un carton portant la mention « Nancy-Saïgon », contenant la correspondance de Paul et Simone.

Reclus dans son studio à cause du confinement, le narrateur parcourt ces lettres où apparaissent, derrière l’écorce de ces morceaux d’archive, les racines d’un amour avorté, et surtout l’existence d’un certain Tilleul. Un homme complexe qui semble faire le lien entre Simone et Paul Sanzach, entre Simone et le mystérieux vêtement, mais aussi entre les désirs, les légendes et les crimes qui hantent chaque guerre.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant-première :

Adrien Genoudet est né en 1988. Écrivain et cinéaste, il est l’auteur de L’Étreinte (Inculte, 2017) et dirige la collection « Fléchette » (Éditions sun/sun). Aux Éditions du Seuil, il a signé Le Champ des cris (2022) pour lequel il a reçu le prix Révélation de la Société des Gens de Lettres et le prix Millepages.

Parution le 22 août 2025.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com