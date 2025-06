Francis Grembert Prix Maurice Genevoix 2025 pour Les Deux Tilleuls

Ce moment, placé sous le signe de la littérature et de l’émotion, a permis de saluer l’œuvre d’un auteur dont l’écriture s’inscrit pleinement dans l’héritage humaniste de Maurice Genevoix.

Ce texte, situé dans les paysages du nord de la France, raconte l’histoire de deux jeunes frères, Francis et François, âgés de sept et quatre ans, liés par un amour fraternel d’une rare intensité. Dans une ferme entourée de champs, ce récit intimiste célèbre les liens familiaux et l’humanité profonde, que Maurice Genevoix n’a eu de cesse de défendre.

Francis Grembert, auteur et traducteur, réside à Bailleul, dans le département du Nord.

Créé en 1985 par la Ville de Garches, le Prix Maurice Genevoix distingue chaque année un ouvrage qui prolonge les valeurs chères à l’académicien - qu’il s’agisse de la nature, de l’écologie, de la fraternité, de la guerre ou encore de la beauté du langage. Depuis sa création, il a récompensé 38 ouvrages.

Parmi 16 ouvrages en lice, le jury s'était réuni le 4 avril 2025 pour retenir six finalistes :

Les Vagabondes de Florian Ferrier (Buchet-Chastel)

Cette vieille chanson qui brûle d’Alexandre Lérot (Denoël)

Les Derniers sur la liste de Grégory Cingal (Grasset)

L’Absent de Marie Sizun (Arléa)

Les Deux Tilleuls de Francis Grembert (Arléa)

L’Annonce de Pierre Assouline (Gallimard)

Le jury 2025, composé de dix personnalités du monde littéraire :

Dominique Bona (Académie française)

Charlotte Larrere Genevoix et Julien Larrere Genevoix (petite-fille et petit-fils de Maurice Genevoix)

Michel Bernard (haut fonctionnaire et écrivain)

Patricia Martin (journaliste à France Inter)

Elisabeth Barillé, Dominique Barbéris, Gisèle Bienne, Jacques Tassin (écrivains)

Annie Chobert (membre du comité de lecture de la Ville de Garches)

Ce comité de lecture local, constitué de lecteurs garchois, lit chaque année les ouvrages en sélection et désigne un de ses membres pour siéger avec voix délibérative au sein du jury.

Crédits photo : À gauche : Maurice Genevoix en 1915, en uniforme pour la Première Guerre mondiale (Domaine Public) / À gauche : Francis Grembert (Yves-Alexandre Julien - ActuaLitté CC BY SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com