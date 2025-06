Face à l’IA, les auteurs du Québec réclament un cadre strict et éthique

Ensemble, ils expriment leurs inquiétudes face à l’essor de l’intelligence artificielle générative, qu’ils estiment déployée sans cadre clair, ni concertation avec les principaux acteurs culturels. Ils ont été rejoints par de nombreux artistes et auteurs, ainsi que d'autres organisations comme l'Union des Écrivaines et Écrivains Québécois (UNEQ), la Writers Guild of Canada ou encore l'Association National des Éditeurs de Livre.

Les 3 principes d'une IA responsable et prudente

Le texte formule plusieurs principes généraux, posant les bases d’un développement qu’ils souhaitent « responsable et prudent ». En premier lieu, les signataires distinguent l’innovation du progrès, soulignant que ce dernier ne saurait être mesuré uniquement à l’aune de la performance ou de la rentabilité, mais à sa capacité à bénéficier équitablement à l’ensemble de la société.

Les signataires insistent ensuite sur l'aspect particulier de l’acte artistique, qu’ils considèrent fondamentalement humain. Selon eux, les outils d’intelligence artificielle, conçus à partir d’œuvres existantes, « recyclent » des contenus sans en comprendre la portée ou les motivations créatrices. Ils alertent ainsi sur les risques de standardisation culturelle, de reproduction de biais et de marginalisation de certaines langues ou identités artistiques, notamment dans le contexte québécois et francophone.

Le manifeste remet enfin en question le caractère « révolutionnaire » de l’IA, évoquant plutôt une évolution technologique qui appelle à la régulation, au dialogue et à la transparence : « Il n'y a aucune saine raison d'agir dans la précipitation [...] Le temps de la démocratie est un temps long. Celui de la réglementation l'est également. »

Les recommandations du manifeste

Outre ces principes, le manifeste présente une série de recommandations à l’attention des autorités provinciales et fédérales. Les organisations syndicales appellent les autorités à adopter une position ferme et proactive sur la scène internationale pour défendre les spécificités culturelles face aux usages de l’intelligence artificielle.

Elles recommandent de soutenir l’élaboration d’un protocole additionnel à la convention de l’UNESCO de 2005, et de mettre en place un cadre réglementaire strict garantissant les droits des artistes et créateurs. Ce cadre devrait reposer sur les principes d’autorisation, de rétribution et de transparence.

Les signataires exigent en outre la transparence totale des systèmes d’IA quant aux contenus exploités, la reconnaissance du caractère exclusivement humain des œuvres protégées par le droit d’auteur, le rejet de toute exception pour la fouille de données, ainsi que l’identification obligatoire des contenus générés par l’IA.

Les syndicats rappellent par ailleurs leur attachement à une évolution technologique maîtrisée, affirmant ne pas rejeter par principe les usages de l’intelligence artificielle dans le secteur artistique, dès lors qu’ils se font dans le respect du droit et des conditions de travail.

L'ensemble détaillé des principes et recommandations est à retrouver sur le site du manifeste.

Crédits image : Ecole polytechnique / CC BY-SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com