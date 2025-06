Sophie Carquain, lauréate du Prix Mauvaises Graines 2025

À travers cette initiative, les jeunes jurées s’attachent à éveiller la conscience des lecteurs adolescents en valorisant des textes engagés, capables de nourrir la réflexion sur des questions de société majeures.

Pour sa cinquième édition, après « L’aventure », « L’écologie », et « L’identité et la quête de soi », le prix a choisi de placer au centre de sa sélection un thème d’une actualité brûlante : la santé mentale. Cette orientation répond selon les organisateurs à un besoin croissant d’aborder, sans détour ni stigmatisation, les troubles psychiques auxquels les jeunes de 14 à 18 ans peuvent être confrontés.

Les titres en lice cette année exploraient donc les réalités de l’anxiété, de la dépression, des troubles de l’identité ou encore de la solitude extrême. Les objectifs affichés de cette édition étaient de « sensibiliser les adolescents aux enjeux de la santé mentale », d'« ouvrir des discussions constructives autour des problématiques psychologiques » et de « promouvoir des récits empreints de sincérité, d'espoir et de reconstruction ».

En récompensant Hikikomorie, le Prix Mauvaises Graines salue un « texte fort et sensible, centré sur le repli social et la souffrance adolescente, a particulièrement touché notre jury par sa justesse, sa poésie et son engagement ». Sophie Carquain succède à Clara Hérault, lauréate l'an dernier pour Nos plus belles années (Hachette Romans).

