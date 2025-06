Saint-Étienne : la philo s’invite dans les livres et les écoles

Baptisée La Fête du Livre : Côté Pro !, cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre de la Fête du Livre de Saint-Étienne. Elle s’adresse aux médiateurs, enseignants, bibliothécaires et autres professionnels intervenant auprès des enfants et des adolescents. L’enjeu : réfléchir aux moyens d’introduire et de mener des ateliers de philosophie auprès des jeunes, en explorant différentes méthodes et en partageant des expériences concrètes.

La journée débutera à 8h45 par un accueil café, suivi d’un mot d’introduction à 9h15. Une première discussion, à 9h30, réunira Chiara Pastorini, philosophe et autrice engagée dans la transmission de la pensée critique. Elle participera également, à 10h30, à une table ronde aux côtés d’Alice Brière-Haquet (éditrice et autrice), de Phérielle Laoud-Kelfat (bibliothécaire) et de membres de l’association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble), représentée par Nathalie Mabile et Izabela Wisniewska-Pastre.

Le déjeuner sera pris en charge par les organisateurs, avant un après-midi consacré aux ateliers pratiques. De 13h à 15h, Chiara Pastorini et l’association SEVE animeront des sessions participatives visant à fournir des outils concrets aux participants.

L’objectif affiché est double : permettre une réflexion sur la manière d’aborder la philosophie avec les plus jeunes, et proposer des ressources pour mettre en place des animations de qualité dans les écoles, bibliothèques ou structures éducatives.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel de la Fête du Livre.

