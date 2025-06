Clémentine Vidal-Naquet remporte le Prix Pierre Lafue 2025

Créée en 1976, la Fondation Pierre Lafue est reconnue d’utilité publique. Elle œuvre à faire de l’histoire un levier de compréhension du monde et un outil de construction citoyenne. Engagée dans la valorisation du savoir historique, la Fondation mène diverses actions en plus de l’attribution de prix littéraires (Prix Pierre Lafue, Petit Lafue, Prix de la BD historique), comme la coproduction de spectacles ou l’organisation de conférences et de colloques.

Le jury du Prix Pierre Lafue, présidé par Nicolas Ivanoff, historien et professeur agrégé, est composé de membres permanents et de deux membres temporaires — les derniers lauréats du Prix. Parmi les membres permanents, figurent Alexandre Dupilet, historien ; Dominique Missika, éditrice, journaliste et historienne ; Yann Potin (lauréat 2017), historien et archiviste ; Catherine Robert, écrivaine ; Lamiel Sternberg, historienne ; Mathieu Stoll, docteur en histoire moderne et conservateur des bibliothèques ; et Sylvain Venayre, historien. Pour cette édition 2025, Aïcha Limbada (lauréate 2024) et Laurent Joly (lauréat 2023) complétaient la délibération.

Clémentine Vidal-Naquet est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l’université de Picardie Jules-Verne (Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits – CHSSC) et membre junior de l’Institut Universitaire de France. Spécialiste des liens entre histoire intime et guerre, elle est l’autrice de Correspondances conjugales 1914-1918. Dans l’intimité de la Grande Guerre (Robert Laffont, 2014) et de Couples dans la Grande Guerre. Le tragique et l’ordinaire du lien conjugal (Les Belles Lettres, 2014). Elle codirige la revue Sensibilités et pilote la collection « À la source » aux Éditions La Découverte.

Noces de cendres s’appuie sur un objet singulier : un album de photographies offert en 1920 par un soldat démobilisé à son épouse pour célébrer leur premier anniversaire de mariage. Sur les pages cartonnées, insérées entre les couvertures de cuir, apparaissent des images d’un voyage de noces atypique : villages dévastés, champs d’obus, paysages ravagés du nord de la France et de la Belgique.

Au centre de la première page, un couple pose : elle en robe blanche, lui en uniforme militaire. La légende mentionne une date, « 4 septembre 1919 », et une intention, celle de garder la mémoire de ce périple peu commun.

À partir de ce support intime, Clémentine Vidal-Naquet interroge les traces de la guerre dans la sphère privée. Que dit un tel voyage sur les représentations du couple, sur les formes du deuil, sur la manière de vivre l’après-guerre ? En retraçant avec rigueur le parcours de ces jeunes époux dans un décor de ruines, l’historienne éclaire les prolongements invisibles du conflit dans les espaces conjugaux et intimes.

