Sylvain Prudhomme à nouveau primé pour son road-trip américain

Ce prix, soutenu par la Chaire d’écrivain en résidence de Sciences Po, distingue depuis 2021 une œuvre francophone contemporaine qui interroge notre époque et nourrit l’esprit critique.

Pour sa neuvième édition, le Prix Michel Reybier a confirmé son engagement en faveur d’une littérature humaniste et ouverte sur le monde. Fondé par Karen Reybier, l’événement s’inscrit dans une démarche de mécénat culturel visant à favoriser le dialogue entre écrivains et jeunes générations. La récompense vient ainsi appuyer la vocation éducative et critique que défend Michel Reybier à travers ses établissements, où l’art de vivre inclut aussi la transmission des valeurs culturelles.

Le roman Coyote, salué pour son écriture sensible, retrace un périple en auto-stop le long de la frontière américano-mexicaine. À travers une succession de rencontres et de témoignages, Prudhomme esquisse un portrait à vif de l’humanité contemporaine dans une zone de tensions géopolitiques. Le livre, entre carnet de voyage et réflexion poétique, entend questionner les certitudes du lecteur.

Né en 1979, agrégé de lettres, Sylvain Prudhomme a passé sa jeunesse en Afrique avant de s’installer à Paris. Lauréat du prix Femina en 2019 pour Par les routes, il est aussi l’auteur de Là, avait dit Bahi, Les Grands, Légende ou encore L’Enfant dans le taxi. Son œuvre, à la croisée du reportage et de la fiction, explore avec constance les marges et les formes d’altérité.

La cérémonie s’est tenue en présence de Madame Reybier, dans le palace parisien La Réserve, qui incarnerait l’alliance entre hospitalité, culture et bien-être, selon la vision défendue par Michel Reybier depuis plus de vingt ans.

L'an passé, la lauréate était Jakuta Alikavazovic pour Le Londres-Louxor, publié aux éditions de l'Olivier.



Crédits photo : Prix Littéraire Michel Reybier

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com