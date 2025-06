Michel Onfray condamné pour parasitisme littéraire

Tout commence par une suggestion du journaliste Sébastien Lapaque, ami de longue date d’Olivier Véron, responsable des éditions Les provinciales : rééditer le Précis de Foutriquet de Pierre Boutang, philosophe catholique et titulaire de la chaire de métaphysique à la Sorbonne entre 1976 et 1986. Dans ce pamphlet, l’héritier revendiqué de Charles Maurras s’en prend violemment à Valéry Giscard d’Estaing, alors président de la République et candidat à sa réélection en 1981.

Olivier Véron nous raconte : « L’idée était de rééditer cet ouvrage à l’occasion de la présidentielle de 2022, en traçant un parallèle entre Valéry Giscard d’Estaing et Emmanuel Macron. À l’époque, ce dernier n’avait guère revendiqué cette filiation politique, mais la démarche semblait pertinente, même si l’audace était moindre qu’à l’époque de Boutang : l’« offense au chef de l’État » n’était plus un délit... »

La préface de la discorde

En août 2021, Olivier Véron propose à Michel Onfray de préfacer cette réédition, l'auteur du Traité d'athéologie ayant été, un temps, un élève de Boutang.

L'éditorialiste de CNews accepte, avant de se rétracter le jour même de l’envoi, le 7 février 2022. Il enfonce le clou quelques jours plus tard, dans un courrier daté du 13 février, où il interdit formellement toute publication - comme le révèle la décision de justice rendue le 23 mai dernier. Que s’est-il passé pour provoquer une telle volte-face ?

Olivier Véron rapporte : « Il m’a envoyé sa préface, mais certains passages allaient à l’encontre de la pensée de Boutang. Je le lui ai signalé avec prudence, en le mettant en garde. » Dans ce mail de la discorde, l'éditeur explique : « Sauf votre respect, il me semble que vous avez fait un léger lapsus dans votre compréhension. » L’éditeur pointe une confusion entre les termes « nihil » et « hile », une erreur étymologique qui, selon lui, altère profondément le sens de l’analyse de Pierre Boutang.

« Il m’a alors répondu, en substance : "On dira que cette préface n’est pas à la hauteur de son sujet, donc on ne la publiera pas." Tout était prêt pour la publication. Il a ensuite refusé tout échange, même téléphonique », développe l'éditeur.

Les provinciales condamnées

Le livre paraît finalement le 24 mars 2022, précédé d’une préface intitulée Sans Michel Onfray, contenant un passage de la préface de ce dernier, inséré malgré son opposition, avec une note de bas de page explicitant : « Extrait de la préface inédite de Michel Onfray et même interdite par Michel Onfray à la présente réédition du Précis de Foutriquet de Pierre Boutang. »

Par l’intermédiaire de son avocat, Me Alexis Guedj, le philosophe médiatique adresse alors une mise en demeure aux éditions Les provinciales, exigeant la destruction des 1500 exemplaires déjà imprimés, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour. En parallèle, il engage deux procédures distinctes : une en référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir en urgence la destruction des livres, et une autre au fond, dont le jugement a été rendu le 23 mai 2025.

Le passage repris de la préface de Michel Onfray, présenté comme une simple anecdote, était, selon son auteur, un « exercice littéraire » relatant un souvenir de cours avec Pierre Boutang. Le tribunal relève la présence de « citations, métaphores et oxymores », qui, combinés à une narration au présent et à la tonalité personnelle, constituent « une œuvre de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

Et ainsi d'en conclure : « La reprise littérale de ce texte dans la préface de Monsieur Véron, sans l’autorisation de l’auteur, constitue une contrefaçon du droit d’auteur. » La société Les provinciales a donc été reconnue coupable de contrefaçon en tant qu’éditeur.

Pour leur défense, Olivier Véron et Les provinciales ont notamment invoqué la liberté d’expression, se référant à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils ont souligné que l’extrait contesté avait été déjà divulgué sur Internet par Michel Onfray, et que leur publication visait à alimenter un « débat d’intérêt général ». Le tribunal a rejeté cette argumentation, estimant que « l’utilisation de l’extrait litigieux ne vise pas à éveiller l’attention du public mais à construire, artificiellement, un débat entre Monsieur Véron et Monsieur Onfray ».

L'auteur d'une Contre-histoire de la philosophie et son avocat ont sollicité 25.000 € pour le préjudice moral et 15.000 € pour son préjudice patrimonial. Ils n'ont obtenu que 1500 €, le tribunal estimant que « le préjudice patrimonial ne repose sur aucune démonstration » et que « la gravité du préjudice moral doit être relativisée alors que seule l’exercice littéraire est argué d’originalité ». D’autant que l’anecdote avait été, comme on l'a mentionné, « antérieurement divulguée par Monsieur Onfray lui-même dans une vidéo accessible sur son site internet ».

Michel Onfray aussi (et plus sévèrement)

A contrario, le tribunal a estimé que Michel Onfray s’était rendu coupable de parasitisme, en publiant son propre ouvrage, Foutriquet, le 2 mars 2022 chez Albin Michel, soit peu avant la réédition annoncée du texte de Pierre Boutang. Le philosophe y poursuit une démarche politique similaire : critique virulente du président sortant, usage du même mot rare — « foutriquet » — hérité de la Commune pour désigner Adolphe Thiers. Les juges relèvent que l’auteur « a directement profité des investissements de la société Les provinciales en se plaçant dans son sillage ». Il a ainsi été condamné à verser 3000 € à l’éditeur.

Les provinciales « se sont défendues en attaquant » Michel Onfray pour avoir repris un titre jugé original, mais le tribunal a rappelé qu’« un terme isolé, même rare, ne suffit pas à caractériser une démarche identique à celle de l’auteur initial ». Le titre Foutriquet ne reprend pas l’ensemble original Précis de Foutriquet, lequel seul « porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, Pierre Boutang », a tranché la justice.

Puisque la contrefaçon de titre a été écartée, Michel Onfray ne sera pas contraint d’apposer sur son livre la mention suggérée par ses adversaires : « Ce titre est emprunté au livre Précis de Foutriquet du philosophe Pierre Boutang. » Enfin, l’accusation d' « abus de droit dans l’intention de nuire » formulée par Les provinciales a été rejetée : « Son action, bien fondée, n’est donc pas abusive », écrit le tribunal. Néanmoins, Michel Onfray, en tant que partie principalement perdante, est condamné aux dépens, et à verser 5000 € au titre de l’article 700, qui permet au juge d’imposer à la partie perdante le remboursement des frais d’avocat de la partie adverse.

La défense de l'éditorialiste a indiqué son intention de contester la décision en interjetant appel. Contacté, Me Alexis Guedj n'a pas répondu aux sollicitations d'ActuaLitté.

Un sionisme revendiqué, des auteurs polémiques

Les provinciales, maison peu connue du grand public, s’inscrit dans une filiation bien spécifique : « Pierre Boutang en a été l’inspiration première. Philosophe catholique, fidèle au nationalisme de son maître Charles Maurras, il avait cependant rompu avec l’antisémitisme de son maître, et pris notamment position en faveur d’Israël lors de la guerre des Six Jours », explique Olivier Véron. D'abord une revue avant de devenir une maison d'édition, Les provinciales, qui publie cinq à six ouvrages par an, porte une « une attention particulière au dialogue judéo-chrétien ».

Parmi ses auteurs, des figures controversées comme Bat Ye’or, qui a forgé le terme « dhimmitude » pour désigner une soumission des non-musulmans - un concept largement repris par l’extrême droite dans une logique de confrontation avec l’islam. Mais aussi Richard Millet, écarté du comité de lecture de Gallimard à la suite de ses textes sur Anders Breivik et la « décadence » de l’Occident. Il a notamment publié ses Journaux dans la maison. Ou encore Pierre-André Taguieff, très engagé dans la cause sioniste, comme les autres auteurs de la maison.

Olivier Véron, chrétien, partage de son côté : « Pascal, Péguy, Bloy, Bernanos, Claudel avaient décelé l'importance d'Israël dans le mouvement de l'histoire. (...) Cela m'a conduit à un judéo-christianisme revêche, et à cette (ré) animation inlassable de mouvements intellectuels oubliés ou décriés, dans lesquels j'ai été particulièrement libre, c'est vrai, et quelque fois heureux. Le sionisme, « cette injure », constitue pour un catholique conséquent l'évidence de la plus juste cause. Elle a permis de rassembler quelques alliés, que j'ai admirés et corrigés à la fois. »

La « décadence » Michel Onfray

Michel Onfray est l’un des intellectuels les plus médiatiques de France, connu pour ses essais à succès. Il a longtemps incarné une figure critique de gauche avant d'opérer un glissement idéologique vers des positions plus conservatrices et nationalistes, notamment à travers sa revue Front populaire. Prolifique, il publie jusqu'à plusieurs livres par an, touchant à la philosophie, la politique, l'histoire ou encore la religion.

Il est critiqué par certains pour ses prises de position jugées approximatives, voire provocatrices. Ses textes sur la crise sanitaire, l’Europe ou l’immigration ont accentué les accusations de récupération idéologique, et plusieurs universitaires ont remis en cause la rigueur de ses analyses, du philosophe Yvon Quiniou au prix Nobel de physique Alain Aspect.

Dans son ouvrage Misère de la philosophie contemporaine, au regard du matérialisme : Heidegger, Husserl, Foucault, Deleuze (L’Harmattan, 2016), Yvon Quiniou énonce que l'œuvre de Michel Onfray constitue « un exemple de cette philosophie contemporaine dont je dénonce la “misère”, voire ici, la “décadence” ».

Le positionnement du philosophe oscille entre contestation et réhabilitation d’un certain roman national français alimente une controverse constante, que lui-même cultive volontiers.

Aurélien Bellanger s'est inspiré de cette figure pour son dernier roman en date. Devenu, par sa plume, Frayère, philosophe des campagnes, le personnage se sert de son implantation territoriale pour mettre en avant les racines catholiques et paysannes de la France de l’Ancien Régime, avant de progressivement glisser vers une radicalité bien franchouillarde. En février dernier, le Michel Onfray de notre dimension publiait chez Plon un ouvrage au nom évocateur : L'autre Collaboration : Les origines françaises de l'islamo-gauchisme.

