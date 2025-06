Nour Malowé Prix littéraire Gonet 2025

Son livre a été élu par un jury composé de plus de 80 personnes, à partir d’une sélection de cinq titres présélectionnés par le Comité du Festival du LÀC. Tous les ouvrages retenus abordaient des thèmes « sociétaux contemporains ».

Dans ce roman, Nour Malowé retrace, à travers le personnage de Marwa, une héroïne du quotidien confrontée à la brutalité du réel, les événements qui ont bouleversé l’Afghanistan entre le 4 juillet et le 15 août 2021, marquant le retour au pouvoir des talibans. Porté par une écriture qualifiée de « fulgurante et poétique », le récit s’attache à décrire les jours où s’est joué le destin de tout un peuple, et en particulier celui de toutes les femmes afghanes, victimes d’un avenir scellé par la violence et la soumission.

Nour Malowé est une autrice française installée à Toulouse. En parallèle de son activité littéraire, elle travaille au sein d’une équipe mobile chargée de fournir des soins aux personnes en situation de précarité. Son premier roman, Toulkelila, a été récompensé par le prix du Salon de Mazamet. Son ouvrage Les Rumeurs de la Terre a reçu le prix des Gourmets des Lettres de la ville de Toulouse en 2015, le prix Figeac la même année, ainsi que le prix de la LICRA en 2017.

Le printemps reviendra a par ailleurs été distingué par le prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2024.

L’événement s’est tenu en présence des autorités administratives et communales, du président du Festival Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt, ainsi que de l’écrivain David Foenkinos, invité d’honneur de cette édition.

Créé en 2021 par la banque Gonet & Cie SA, partenaire du Festival du LÀC depuis ses débuts, le Prix littéraire Gonet récompense chaque année un ouvrage francophone original, tous genres littéraires confondus, à condition qu’il soit en lien avec « les enjeux sociétaux de notre temps ». Son objectif est de participer au rayonnement culturel du festival en mettant en lumière une œuvre qui conjugue « divertissement » et « ouverture à une sensibilisation originale sur le monde moderne ». Le prix se veut décerné dans un esprit « indépendant », sans considération de notoriété ou de réseau.

Depuis sa création, quatre lauréats ont été distingués : Marion Emonot pour Ressuscité en 2021, Albina de Boisrouvray pour Le courage de vivre en 2022, Joseph Incardona pour Les corps solides en 2023, et Nathalie Bianco pour Le petit lynx en 2024.

