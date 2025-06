Afrique : un ancien système d’écriture refait surface sur les réseaux

À travers la diffusion en ligne d’une cinquantaine d’objets patrimoniaux oubliés, les fondatrices rappellent que les sociétés africaines précoloniales disposaient de systèmes complexes de transmission du savoir, et que les femmes en étaient les gardiennes.

Parmi les pièces majeures de ce projet : une boîte en bois utilisée par les chasseurs, gravée du système graphique Sona (ou Tusona), traditionnellement tracé dans le sable par les peuples Chokwe, Luchazi et Luvale. Véritable langage symbolique, Sona transmet des connaissances cosmiques, mathématiques et sociales. Le détail de leur contenu n’a en revanche pas été dévoilé. À l’origine, ce savoir était majoritairement enseigné et transmis par des femmes.

Frame s'appuie sur les archives des Musées nationaux des cultures du monde en Suède, où sont conservés près de 650 objets culturels zambiens collectés entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle par des ethnographes suédois. Parmi eux, vingt manteaux en cuir décorés, confectionnés par les Batwa à partir de peaux d’antilopes lechwe, et portés par des femmes pour se protéger ou abriter leurs enfants. Ce savoir-faire textile a entièrement disparu de Zambie : aucun souvenir n’en subsistait dans la communauté d’origine.

Le projet met également en lumière des objets du quotidien porteurs de symboles puissants, à l’image de la pierre à moudre des femmes Tonga, utilisée pour transformer les céréales et ensuite placée sur les tombes comme témoignage de leur rôle nourricier dans la société.

Frame entend combattre l’idée, encore trop répandue, que les sociétés africaines n’avaient ni systèmes d’écriture, ni structures savantes. En replaçant les femmes au cœur des croyances, de la connaissance du vivant et des pratiques esthétiques, le Musée d’histoire des femmes de Zambie reconstitue une mémoire éclatée par la colonisation.

« Nous sommes à la chasse au trésor », résume Yonga auprès de la BBC. Une chasse qui passe par les musées occidentaux et les témoignages communautaires, et qui, pour les nouvelles générations, redonne un ancrage identitaire, historique et intellectuel.

