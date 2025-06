Vacances d’été : 11 lectures recommandées par les jurés Goncourt

Et ce ne sont pas les académiciens Goncourt qui diront le contraire : pour cette saison, chacun a glissé un titre dans la pile estivale – un livre qu’il ou elle recommande, défend, admire. Onze choix pour dix jurés : de la diversité, du souffle, et quelques figures inclassables

Dans cette liste, Espèces dangereuses de Sergueï Shikalov (Seuil), récit polyphonique dans une Russie marquée par une brève ère progressiste, côtoie côtoie Le désert en partage de Mohed Altrad (Actes Sud). Le président du Montpellier Hérault Rugby livre ici un récit d’exil et de filiation.

Mais aussi La chair des autres de Claire Berest (Albin Michel), exploration vibrante de la violence et du désir, tandis que Frédérique Berthet rend hommage à une figure féminine effacée dans Irène Suzanne D (P.O.L). Marie Delabos, avec La Falaise (Perles rares), signe de son côté un texte tendu, singulier, à l’écriture minérale, également plébiscité par les académiciens Goncourt.

Parmi les autres ouvrages recommandés, Laura El Makki redonne une voix à Adèle Hugo (Seghers), Jean-Paul Kauffmann nous confronte à L’accident (Équateurs), Laure Murat bouscule avec Toutes les époques sont dégueulasses (Verdier), Emmanuel Ruben explore L’usage du Japon (Stock), entre géographie intime et esthétique du déplacement, et Maryvonne de Saint Pulgent jette une lumière savante sur les alliances et les tensions entre les musiciens et le pouvoir (Gallimard).

Enfin, B-52 ou celle qui aimait Tolstoï, de Thuân (Actes Sud), mêle mémoire, guerre et littérature russe dans un jeu des plus vertigineux. À ces lectures choisies s’ajoutent bien sûr les Goncourt de printemps 2025, premiers fruits d’un climat littéraire que l’été prolonge, avec son caractère.

La saison chaude s'annonce tout en nuances, nourrie de fictions amples et d’essais exigeants, de voix singulières, d’enquêtes sensibles. Et tandis que les lectures du Renaudot, dévoilées ce printemps, s’éloignent déjà dans le rétroviseur, les académiciens Goncourt nous rappellent que lire n’est jamais un devoir, mais un luxe. Et pour varier les plaisirs, les académiciens des Deux Magots ont eux aussi dévoilé leur sélection.

Le jury, désormais placé sous la présidence de Philippe Claudel, successeur de Didier Decoin depuis mai 2024, réunit plusieurs figures majeures du paysage littéraire. Parmi ses membres figurent Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens, secrétaire générale de l’Académie, Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt, ainsi que Françoise Chandernagor, qui en assure la vice-présidence.

En mars dernier, Christine Angot a rejoint l’institution, prenant la suite de Patrick Rambaud, contraint de se retirer en février pour raisons de santé. Enfin, Paule Constant, atteinte par la limite d’âge, a été nommée membre honoraire.

Ci-dessous, la liste des lectures recommandées par l’Académie Goncourt :

Crédits photo : Pxhere (CC0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com