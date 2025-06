Matthew McConaughey de retour dans un rôle à la True Detective ?

Matthew McConaughey s’apprête donc à collaborer de nouveau avec Nic Pizzolatto, créateur de True Detective, pour un projet d’adaptation cinématographique de la célèbre série de romans noirs Mike Hammer, imaginée par Mickey Spillane et poursuivie par Max Allan Collins. D’après Deadline, le Texan est actuellement en pourparlers pour incarner ce détective privé emblématique du roman hardboiled américain.

C’est la société Skydance qui a récemment acquis les droits de la franchise littéraire. Elle prévoit de développer une première adaptation en long-métrage à partir d’un scénario signé Nic Pizzolatto. Max Allan Collins, qui a prolongé l'œuvre de Spillane après sa mort, sera producteur exécutif, tandis que Jane Spillane, veuve de l’auteur, participera en tant que coproductrice.

Créé en 1947 dans I, the Jury, Mike Hammer est l’un des détectives les plus célèbres du polar américain. Avec plus de 250 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, la série est régulièrement considérée comme la plus populaire de son genre. Le personnage a influencé toute une génération de héros musclés et cyniques, à commencer par L’Inspecteur Harry, Jack Reacher ou encore James Bond — que Ian Fleming décrivait comme « la réponse britannique à Mike Hammer ».

Mike Hammer a déjà été incarné à la télévision et au cinéma. Dès 1953, par Biff Elliot dans J'aurai ta peau, de Harry Essex. Puis deux ans plus tard, par Ralph Meeker dans En quatrième vitesse, film réalisé par Robert Aldrich. Mickey Spillane, lui-même, a revêtu le costume de son personnage en 1963 dans Solo pour une blonde par Roy Rowland. Plus récemment, le détective a été joué par Stacy Keach, dans une série de 4 téléfilms, initialement diffusés entre 1983 et 1989.

Le retour d'un duo magique

Matthew McConaughey - épaulé par Woody Harrelson -, et Nic Pizzolatto, avaient marqué les esprits en 2014 avec la saison inaugurale de True Detective, récompensée par de nombreuses nominations aux Emmy Awards. Les saisons suivantes, portées à chaque fois par de nouveaux acteurs, ont reçu un accueil plus contrasté. Si le retour des deux acteurs emblématiques de la série a été évoqué à plusieurs reprises, aucun projet concret n'est prévu pour l'instant.

Les fans de la saison 1 pourront en revanche peut-être retrouver avec ce film sur Mike Hammer le fameux duo scénariste-acteur. Selon Deadline, le script de Nic Pizzolatto aurait déjà convaincu Matthew McConaughey, et l’équipe cherche désormais un réalisateur de renom pour mener le projet à bien.

L’annonce intervient alors que l’acteur oscarisé, qui n’avait plus joué dans un film en prises de vues réelles depuis The Gentlemen (2019), amorce un retour en force sur grand et petit écran. Son nouveau film The Rivals of Amziah King, réalisé par Andrew Patterson, vient d'être présenté au festival SXSW, et il est attendu dans The Lost Bus, un thriller par Apple Original, dirigé par Paul Greengrass. Enfin, il s’apprête à faire son retour à la télévision dans Brothers, une série coproduite par Apple et Skydance, où il partagera une fois encore l’affiche avec Woody Harrelson.

Quant à Nic Pizzolatto, il a récemment réalisé son premier film, Easy’s Waltz, porté par Al Pacino et Vince Vaughn. Il a par ailleurs remporté en 2011 le Prix du premier roman étranger, pour Galveston (traduction de Pierre Furlan, Belfond), livre adapté en 2018 par Mélanie Laurent.

Crédits image : True Detective, Matthew McConaughey - HBO

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com