Une enquête sur les fondements de l’ordre mondial contemporain

En l’espace de six ans, entre 1945 et 1952, le général MacArthur et son entourage ont réussi, grâce à la collaboration d’une partie des élites nippones, à désarmer le Japon et à en faire un allié fidèle, tout en y implantant de façon pérenne des bases militaires qui assurent aujourd’hui encore à l’Amérique une mainmise sur la région.

Mais l’occupation politico-militaire s’est doublée d’une forme d’occupation idéologique. Dès qu’il fut clair que les Japonais avaient accepté leur défaite, les services américains ont mis en place une politique de transformation pragmatique des mentalités à travers l’enseignement, la recherche, les médias et les arts.

De cet épisode méconnu, deux leçons peuvent être retenues. La première, c’est l’importance stratégique que les dirigeants américains ont toujours accordée au Pacifique. La seconde touche au cœur de nos sociétés contemporaines. Le mélange de pragmatisme et de réformisme qui s’est exprimé au Japon pendant l’Occupation anticipe un mouvement qui s’est partout développé depuis la fin de la guerre froide.

Michael Lucken est professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Historien spécialiste du Japon contemporain, il a notamment publié Les Japonais et la guerre, 1937-1952 (Fayard, 2013, prix Thiers 2014) et Le Japon grec. Culture et possession (Gallimard, 2019, Grand Prix des Rendez-vous de l’histoire de Blois).

