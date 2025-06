Robert Pattinson rechausse le costume du Chevalier Noir pour The Batman Part 2

Dans un entretien accordé à Entertainment Weekly, Gunn a affirmé attendre le scénario, preuve que le projet progresse. Le premier The Batman, sorti en 2022, avait marqué une rupture dans l’univers DC en misant sur une atmosphère plus sombre et réaliste.

Ce virage avait relancé l’intérêt pour le personnage de Bruce Wayne dans un contexte d’échecs successifs pour les autres franchises du studio (Wonder Woman 1984, The Flash, Shazam : Fury of the Gods). Matt Reeves, réalisateur du film, envisage depuis le départ une trilogie centrée sur ce nouveau Batman, évoluant hors du DCEU (univers cinématographique DC).

Si The Batman : Part II semble maintenu, son calendrier reste flou. Initialement évoqué pour 2025, le film a été repoussé à plusieurs reprises, nourrissant les doutes du public. À cela s’ajoute le lancement du nouvel univers DC orchestré par Gunn et Peter Safran, qui débutera avec Superman, attendu comme le socle d’un univers cinématographique renouvelé, intégrant Supergirl ou encore Swamp Thing.

Malgré le reboot général, Gunn a tenu à rassurer : l’univers noir et indépendant de Matt Reeves restera une entité à part. Des spin-off sont par ailleurs en préparation pour HBO Max, bien que leur contenu demeure confidentiel. À l’image de Joker, The Batman s’impose ainsi comme une saga parallèle, préservée du grand remaniement en cours, une manière pour DC de ne pas sacrifier ce qui a fonctionné.

Crédits illustration : Urodd - GoodFon.com

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com