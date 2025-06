Une nouvelle émission littéraire sur Youtube, par Loopsider et Jeannot se livre

« L’objectif est d’inviter un·e auteur·ice chaque semaine pour parler de sa dernière sortie, mais aussi de discuter plus largement de culture », annonce Jeanne Seignol sur LinkedIn. Booksider promet ainsi une double entrée : une présentation du dernier ouvrage de l’invité, mais aussi une exploration plus personnelle de son univers, de ses goûts, et de ses coups de cœur récents.

« En 10 à 15 minutes, vous découvrirez la personne derrière un livre », promet-elle. L’émission s’inscrit dans une volonté affirmée de rendre la littérature plus proche, plus incarnée, et plus accessible à une génération qui consomme l’info en vidéo.

Le tout premier épisode, annoncé pour juillet, mettra à l’honneur Serena Giuliano à l’occasion de la parution de Villa Gloria (Robert Laffont). « Elle m’a parlé des personnes qu’elle aimerait incarner, du plat à manger absolument en découvrant son livre, ou encore de son livre de chevet », tease Jeanne Seignol.

À LIRE — Jeannot se livre : “On ne lit plus maintenant comme on lisait hier”

Une autre approche des livres

Journaliste passionnée de lecture, suivie par près de 30.000 personnes sur Instagram et 100.000 sur Youtube, et collaborant avec SensCritique , Jeanne Seignol a su fédérer une communauté engagée autour de formats hybrides, mêlant critiques littéraires, documentaires, analyses de tendances éditoriales, et anecdotes de lectrice.

Son arrivée sur Loopsider, média d’actualité vidéo français né en 2018 et suivi par plus de 3 millions d’abonnés sur YouTube, marque une nouvelle étape dans le développement de formats à la fois littéraires et divertissants sur la plateforme.

Photographie : Jeanne Seignol, créatrice de la chaine YouTube Jeannot se livre

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com