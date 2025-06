Emmanuelle Favier remporte le Prix de la Ville de Vannes

Emmanuelle Favier reçoit le Prix de la Ville de Vannes pour Écouter les eaux vives (éd. Albin Michel), un roman publié entre septembre 2023 et mars 2024. « Ce prix vient saluer une œuvre audacieuse, portée par une voix littéraire singulière, capable d’embrasser l’intime et le politique avec une rare intensité », indique Nathalie Grégoire, membre de l’organisation du salon.

Pour ce prix, le jury était présidé par Agnès Martin-Lugand, accompagnée entre autres de Irène Frain et Yann Queffélec. L'an dernier, l'ouvrage lauréat était Banc de brume de Sophie Berger. Emmanuelle Favier sera invitée par un hôtelier membre des partenaires du salon, pour un séjour d’un diner, une nuit et un petit-déjeuner au sein de son établissement

Clara Héraut est distinguée par le Prix Jeunes Adultes, remis par les lycéens et étudiants via les médiathèques de la ville, pour Les Coquillages ne s’ouvrent qu’en été (éd. Hachette romans). « Une jeune autrice passionnée par l’écriture », souligne le jury, rappelant qu’elle s’est d’abord fait connaître avec Nos plus belles années, un premier roman traitant « avec sensibilité les thèmes des violences sexistes et sexuelles et de la vie étudiante ».

Le prix est doté de 2000 €. Clara Héraut succède à Margot Dessenne, lauréate l'an dernier pour Absolu.

Enfin, Charlie Grall remporte le Prix du roman en langue bretonne pour Toull Kerliv (éd. Al Lanv), un texte salué comme « un roman à la fois politique et humain ». En 2024, Tan de'i de Loeiza an Duigou était distingué. Ce prix est soutenu par le réseau Ti Ar Vro et l’Institut culturel de Bretagne, engagés dans la défense de la culture bretonne.

