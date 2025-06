Prix Audiolib 2025 : la sélection est entre vos oreilles

Créé en 2013, ce prix récompense chaque année le meilleur livre audio publié par les éditions Audiolib. Après une première sélection de dix titres par l’équipe éditoriale, un jury de vingt blogueurs et créateurs de contenu spécialisés dans le livre audio a retenu cinq œuvres, désormais soumises aux suffrages du public.

Voici les cinq livres audio finalistes de cette édition :

Cézembre de Hélène Gestern, lu par Blanche Leleu et Renaud Bertin Cordoliani

Une enquête familiale sur fond d’île bretonne, où secrets enfouis et quête intime s’entrelacent. La narration alterne deux voix, incarnées par des comédiens expérimentés : Blanche Leleu, actrice de théâtre et de doublage, et Renaud Bertin Cordoliani, lauréat du Prix Audiolib 2024.

From here to the great unknown : mémoires de Lisa Marie Presley et Riley Keough, traduit par Dominique Margon, lu par Florence Loiret Caille et Rachel Arditi

Ce récit posthume met en dialogue Lisa Marie Presley et sa fille Riley Keough dans un hommage intime au sein de la dynastie Presley. La lecture croisée de deux comédiennes reconnues renforce l’émotion de ce témoignage intergénérationnel.

Le Sang des innocents de S.A. Cosby, traduit par Pierre Szczeciner, lu par Jean-Paul Pitolin

Thriller tendu dans l’Amérique rurale, ce roman interroge les fractures raciales et sociales à travers l’enquête d’un shérif noir confronté à une affaire explosive. Jean-Paul Pitolin prête sa voix à cette œuvre puissante, marquant son premier enregistrement chez Audiolib.

On m'appelle Demon Copperhead de Barbara Kingsolver, traduit par Martine Aubert, lu par Benjamin Jungers.

Avec ce roman inspiré de David Copperfield, Barbara Kingsolver dépeint une enfance cabossée dans une Amérique abandonnée. L’interprétation du comédien Benjamin Jungers, ancien de la Comédie-Française, donne à entendre la brutalité et la résilience d’un destin marginal.

L’Inconnue du portrait de Camille de Peretti, lu par Mathieu Buscatto.

À partir du célèbre tableau volé de Klimt, Camille de Peretti construit une fresque romanesque à travers le XXe siècle. Secrets d’atelier, destins entrecroisés et héritages invisibles se déploient dans cette fiction lue par Mathieu Buscatto, voix familière des documentaires et de la scène.

Le Prix Audiolib distingue chaque année un ouvrage qui allie qualité littéraire et performance d’interprétation. En s’ouvrant au vote du public, il s’inscrit dans une dynamique participative, à la croisée de l’édition et de la création sonore. Le lauréat sera annoncé à l’automne.

L'année dernière, le livre lauréat était La dernière allumette de Marie Vareille lu par Caroline Tillette et Renaud Bertin Cordoliani.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com