Pierre Gagnaire à l'affiche du 20e Festival du Livre Gourmand de Périgueux

Pierre Gagnaire sera donc le chef emblématique convié pour cette édition anniversaire. Il avait publié voilà quelques années son célèbre Les copains d’abord, ouvrage réunissant 80 recettes « faciles et conviviales ». Et plus récemment, c’est le journaliste Julien Fouin qui a proposé un Beau Livre intitulé Pierre Gagnaire. Une vie en cuisine, retraçant le parcours d’un « monstre de la cuisine et un demi-siècle d’histoire », dans les fourneaux et ailleurs.

Le chef a d'ailleurs signé un éditorial, accompagnant l'annonce de la manifestation, proposé ci-dessous en intégralité :

“20 éditions c’est du sérieux !”

En 35 ans, les choses ont énormément évolué. 35 ans, c’est un cap parce qu’il faut se réinventer, se poser des questions. Cela signifie que ce Festival tient la route, qu’il a toute sa place dans le monde de l’édition et dans l’esprit du public.

Il y a 35 ans on n’était pas du tout dans l’immédiateté des portables et d’Internet. Or, aujourd’hui les gens sont intéressés par notre univers parce plus que jamais on se rend compte combien la nourriture est importante. Elle est constituée de nombreux question- nements, par rapport au monde animal, à l’écologie.

REPORTAGE - Périgueux, ça s'écrit avec un G comme “Gourmandise”

Une ville qui s’empare de ce sujet, c’est formidable ! D’autant que Périgueux est dans l’imaginaire des gens la capitale d’une région gourmande, une région qui festoye, où la nourriture tient beaucoup de place, à la fois pour ceux qui cuisinent, mais aussi pour ceux qui construisent tout ce monde agricole. Le Périgord n’est pas une région anodine dans l’imaginaire français.

C’est un honneur de présider un lieu comme le Festival du livre gourmand de Périgueux, qui est dédié à la connaissance, à la gourmandise, au travail bien fait, à la fois par les auteurs, par les photographes, par les gens qui éditent les livres.

Sans en faire un cheval de bataille, ce qui compte c’est la qualité, l’engagement, la façon dont on respecte non seulement la terre, mais la manière dont les hommes se comportent pour réaliser de petits chefs- d’œuvre. C’est vraiment un credo : “La façon dont c’est fait !” Il y a bien sûr le souhait de gravir la montagne, oui, mais c’est la façon dont on la monte cette montagne qui m’importe.

L’important, c’est l’humanité, l’humain avant tout.

Crédits photo : Maki Manoukian pour Elle&Vire

Par Dépêche

