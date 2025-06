Bernard Arnault se retire de Lagardère, Vincent Bolloré renforce sa mainmise

Lorsqu’il entra au capital en 2020, Bernard Arnault jouait le rôle de mécène et d’allié stratégique pour Arnaud Lagardère, alors fragilisé par la pression de fonds activistes. Son arrivée permet de maintenir une certaine stabilité et d’éviter un démantèlement. Pendant plusieurs années, sa participation, proche de 8 %, lui donne un siège symbolique à la table des actionnaires, sans toutefois bouleverser l’équilibre du pouvoir.

Mais en 2024, le départ progressif d’Arnaud Lagardère, obligé de céder ses parts pour éponger une dette personnelle importante, rebat les cartes. Le groupe est désormais contrôlé de fait par Vivendi, rapporte Le Monde, déjà majoritaire. Le rôle d’Arnault, réduit à celui d’un actionnaire passif, devient superflu.

Le renforcement de Bolloré

En rachetant les parts d’Arnault, Vincent Bolloré conforte son hégémonie. Il détient désormais plus des trois quarts du capital de Lagardère, ce qui lui assure un contrôle sans partage. Cette montée en puissance s’inscrit dans une stratégie cohérente : construire un empire médiatique vertical, de l’édition au divertissement, en passant par l’information et la distribution. Avec Hachette, Europe 1, Le Journal du dimanche et le réseau Travel Retail, Vivendi étend son influence sur des segments clefs.

Le paysage médiatique français, déjà très concentré, se polarise un peu plus. La sortie d’Arnault marque la disparition d’un contrepoids symbolique. Bolloré peut désormais imprimer sa marque sans contre-pouvoir, dans une logique de centralisation stratégique.

Un recentrage pour Arnault

Cette opération est aussi révélatrice d’un changement de cap du côté d’Arnault. En rachetant récemment un titre emblématique comme Paris Match, il montre qu’il privilégie désormais une stratégie ciblée : s’ancrer dans des marques fortes, à forte valeur culturelle, plutôt que de participer à un grand conglomérat hétérogène. Il choisit la cohérence éditoriale à la dispersion industrielle.

La sortie de Lagardère lui permet aussi de dégager des liquidités, de simplifier son portefeuille et de renforcer sa ligne éditoriale autour de publications plus proches de son image de luxe, d’influence et de patrimoine.

Un nouvel équilibre

Cette recomposition actionnariale consacre le passage de relais entre deux figures majeures du capitalisme français. L’un, Bernard Arnault, incarne la discrétion et la culture d’entreprise ; l’autre, Vincent Bolloré, l’offensive et la concentration verticale.

Le départ du premier signe une nouvelle ère : celle d’un Lagardère sous autorité unique, où les marges de manœuvre s’exercent désormais dans un périmètre restreint mais redoutablement efficace.

Les mois à venir diront si cette concentration aboutit à une réorganisation de l’ensemble du groupe, ou à une segmentation progressive des activités selon les logiques industrielles de Vivendi. Une chose est certaine : l’empire Bolloré n’a jamais été aussi puissant.

