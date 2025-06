McFadden, Grimaldi, Thilliez… Reines (et rois) des ventes de livres de la semaine

Avec plus de 3,5 millions d’exemplaires vendus à eux seuls, les dix titres en tête du classement hebdomadaire pèsent lourd dans le paysage éditorial français. Retour sur ces locomotives du marché.

Ils n'étaient qu'une poignée...

Chaque semaine, les mêmes noms s’imposent en tête des ventes. Mais au-delà du palmarès, les chiffres donnent le tournis. Les dix premiers titres du classement cumulent à eux seuls 3,543 millions d'exemplaires écoulés, générant un chiffre d’affaires de 31 millions € (cumulés depuis parution). Un podium sans surprise, mais dont l’impact économique reste saisissant. Sur la semaine écoulée, le top 10 représente 204.470 exemplaires, pour 2,065 millions €.

En première position, La femme de ménage t.3 : La femme de ménage se venge de Freida McFadden, traduit par Karine Forestier, s’impose une nouvelle fois avec 49.647 exemplaires vendus sur la semaine. Un succès commercial qui confirme l’engouement pour cette série à suspense efficace.

Mais quelle poigne !

Le reste du top 5 est tout aussi révélateur de la domination de McFadden sur le marché français. Les tomes précédents, La femme de ménage (n°2, 32.353 ex.), La psy (n°3, 28.892 ex.) et Les secrets de la femme de ménage (n°4, 27.163 ex.), continuent à rencontrer leur public. Ensemble, ces quatre titres cumulent 138 055 exemplaires sur la semaine.

À la cinquième place, un nouvel entrant fait une percée remarquée : Valentina, tome 3 de Azra Reed et Guido Crepax, qui s’installe avec 17.349 exemplaires vendus, confirmant la place grandissante de la bande dessinée érotique dans les ventes grand public.

Derrière, la romancière Virginie Grimaldi place deux titres dans le classement : Plus grand que le ciel (n°6, 14.464 ex.) et Les heures fragiles (n°8, 10.965 ex.), illustrant une nouvelle fois son ancrage solide dans le cœur des lectrices.

Le manga continue de séduire : Berserk - prestige, tome 1 de Kentaro Miura s’offre une entrée fracassante en 7e position avec 12.883 exemplaires vendus, juste devant My Hero Academia, tome 42 de Kohei Horikoshi (n°9, 10.754 ex.). Le format prestige et les séries longues trouvent toujours preneurs.

Enfin, Norferville de Franck Thilliez (n°10) boucle le top avec 9537 ventes, confirmant que le thriller made in France a encore de beaux jours devant lui.

On part, on arrive, on bouge

Le classement de la semaine révèle 44 nouveautés, signe d’un renouvellement important dans l’offre littéraire. À l’inverse, seuls 7 titres conservent exactement leur position par rapport à la semaine précédente, traduisant une certaine instabilité dans les ventes hebdomadaires – malgré des têtes d’affiche solidement ancrées.

La plus forte chute revient au Grand livre des kilos émotionnels, qui dégringole de 121 places pour atterrir au 155ᵉ rang. Une baisse spectaculaire, possiblement due à une médiatisation éphémère ou à une rupture de stock. En contraste, la meilleure entrée est signée Valentina, tome 3, qui débarque directement à la 5ᵉ place du classement. Un démarrage fulgurant qui témoigne d’une attente forte du lectorat.

Sur la semaine 23, le marché réalise une petite poussée de 1 % en volume, en regard de l’année passée, même période, avec 4,876 millions d’exemplaires écoulés. Les Grandes surfaces spécialisées mobilisent 50 % des ventes, contre 32 % pour les librairies. Et les dix meilleures ventes représentent 14 % des exemplaires vendus.

Côté valeur, on aboutit à 60,251 millions €, soit le même montant que l’an passé. La répartition des canaux est quasiment identique : 52 % pour les GSS, 35 % pour les librairies et le reste en Grandes Surfaces Alimentaires. Enfin, le top 10 pèsent 14 % des sommes globales sur les 200 meilleures ventes.

C'est tout bon pour nous

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble.

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Crédits photo : Freida McFadden - Hachette Livre - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com