Le légendaire Cobra revient en animation : ce que l'on sait du projet

Arc System Works et Bushiroad Games lancent une démo gratuite de HunterXHunter nenXimpact sur Steam. Cette version d’essai du jeu, inspiré du manga et de l'animé éponymes est disponible dès maintenant et propose six personnages emblématiques du manga culte dans des combats en 3 contre 3. Une manière de tester ce jeu de combat 2D avant sa sortie officielle le 17 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch.