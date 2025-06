Spoliations nazies : un livre restitué 80 ans après à la fille d’un historien juif allemand

« C’était un engagement du Président de la République Emmanuel Macron dès 2017 : apporter des réponses aux demandes de restitution de biens culturels appartenant aux collections publiques françaises et provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés. Aujourd'hui, nous faisons des restitutions au cas par cas. Cette loi-cadre permettra ainsi des restitutions dans un cadre précis et dans un débat désormais apaisé », affirme ainsi la locataire de la rue de Valois. Mais en attendant la législation, le ministère s'affaire.

Identifier, restituer

Le volume en question, Vittore Carpaccio : la vie et l’œuvre du peintre, de Gustav Ludwig et Pompeo Molmenti (Hachette, 1910), a refait surface dans les collections de la BnF. Il portait à la fois l’ex-libris de Mayer et le cachet de la 2e Division blindée française, qui avait saisi l’ouvrage en mai 1945 dans la résidence bavaroise d’Hermann Göring, avant d’en faire don à la Bibliothèque nationale. Ce livre, avec d'autres, avait alors discrètement intégré les fonds publics.

Ce sont les récentes recherches menées par la BnF, en lien avec la Mission de recherche et de restitution du ministère de la Culture et la Commission pour la restitution des biens spoliés (CIVS), qui ont permis d’authentifier l’origine du volume. La CIVS, saisie avec le concours du Holocaust Claims Processing Office de l’État de New York, a officiellement reconnu la spoliation dans un avis daté du 17 janvier 2025. Le décret de sortie du domaine public a été signé par le Premier ministre le 27 mai.

August Liebmann Mayer, conservateur de l’Alte Pinakothek de Munich et professeur d’histoire de l’art, avait fui l’Allemagne nazie en 1936 pour s’exiler à Paris avec sa femme et sa fille. Persécuté comme juif, il fut arrêté par la Gestapo en 1944, déporté à Auschwitz, où il périt. Sa bibliothèque, riche de plusieurs milliers d’ouvrages, fut pillée en 1942 par les nazis. Une première restitution de tableau à sa fille avait déjà eu lieu en 2015.

Ce geste symbolique rappelle l’ampleur du pillage culturel durant la Seconde Guerre mondiale : cinq millions de livres auraient été volés en France. Une dizaine de bibliothèques françaises, sous l’égide du ministère de la Culture, poursuivent aujourd’hui un patient travail d’identification dans leurs fonds, annonciateur de futures restitutions.

« C’est une première application de la loi du 22 juillet 2023, qui va permettre d’autres restitutions, sur la base d’une recherche active des ouvrages spoliés figurant dans leurs fonds par les bibliothèques dont je salue l’engagement. Restituer les biens spoliés est un impératif pour contribuer à réparer les exactions antisémites passées », indique Rachida Dati.

« Je veux redire toute notre détermination, au Gouvernement, au ministère de la Culture, dans le monde de la culture, à lutter contre l’antisémitisme, contre les appels à la haine, contre les actes de violence. »

Crédits photo : Ministère de la Culture

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com