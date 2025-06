Pour une autre justice

Dans cet ouvrage, Antoine Garapon, magistrat et expert en justice transitionnelle, s'interroge sur l'incapacité des systèmes judiciaires traditionnels à traiter efficacement des crimes tels que l'inceste, les abus sexuels commis par des religieux ou les crimes de masse. Ces actes, par leur gravité et leur impact profond, dépassent les limites de la justice pénale classique, centrée sur la sanction de la transgression de la loi.

Garapon souligne que ces crimes provoquent un "effondrement existentiel" des individus et des institutions, rendant les procédures judiciaires traditionnelles insuffisantes pour répondre aux besoins des victimes. Il plaide ainsi pour une transformation de la justice, mettant l'accent sur la réparation et la reconstruction des personnes et du lien social.

La justice restaurative : une réponse adaptée

L'auteur propose la justice restaurative comme une alternative ou un complément au système pénal. Ce modèle, déjà introduit en France par la loi du 15 août 2014, vise à impliquer activement les victimes et les auteurs d'infractions dans un processus de dialogue, favorisant la reconnaissance des torts, l'expression des souffrances et la recherche de solutions réparatrices.

Ce processus, mené par un tiers indépendant, permettrait de répondre aux attentes des victimes en leur offrant une validation sociale de ce qu'elles ont subi et en contribuant à leur reconstruction personnelle.

Vers une justice plus humaine et inclusive

Garapon envisage une justice élargie, conçue non seulement comme un mécanisme de sanction, mais aussi comme un moyen d'accomplissement et de réconciliation. En mettant l'accent sur l'expérience des victimes et en reconnaissant les limites du système pénal, il appelle à une réflexion profonde sur la manière dont nos sociétés peuvent mieux répondre aux crimes les plus destructeurs.