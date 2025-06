Claude Ponti primé pour une œuvre hors normes et tous publics

Créé en 2017, le Grand Prix SGDL pour l’Œuvre récompense chaque année un auteur de fiction, français ou francophone, pour l’ensemble de son travail, sans exigence de publication récente. Succédant au Grand Prix de littérature pour l’ensemble de l’œuvre (1996-2016), il en reprend l’esprit en valorisant un parcours littéraire remarquable, tout en doublant sa dotation.

Le jury, composé d’auteurs membres du Comité de la SGDL, a choisi de distinguer en 2025 Claude Ponti, figure majeure de la littérature jeunesse. Né en 1948 à Lunéville, autodidacte en arts plastiques, Ponti s’impose d’abord comme peintre, puis entre dans le monde du livre à travers la presse, notamment à L’Express, avant de créer en 1986 L’Album d’Adèle, destiné à sa fille.

L’auteur rejoint en 1990 L’école des loisirs où il développe un univers graphique et littéraire foisonnant, à la fois poétique, déroutant et profondément inventif, avec plus de 70 albums à son actif. Il s’illustre aussi au théâtre jeunesse (Bonjour, La tente, Où sont les mamans ?) et signe plusieurs romans pour adultes aux éditions de l’Olivier. Il a également publié des textes poétiques et une pièce de théâtre pour adultes chez Publie.net.

Artiste engagé, Claude Ponti a cofondé en 2009 Le Muz, musée en ligne consacré aux œuvres d’enfants à travers le monde. Il a également investi l’espace public en collaborant, entre 2013 et 2015, avec les jardiniers du Jardin des Plantes de Nantes pour des installations éphémères à ciel ouvert.

Déjà distingué par plusieurs récompenses, notamment le prix Sorcières spécial en 2006, Claude Ponti voit aujourd’hui son œuvre saluée par ses pairs dans sa diversité et sa portée artistique, bien au-delà du champ de la jeunesse.

La lauréate de l'année dernière était Élisabeth Badinter.

Crédits illustration : Claude Ponti © Mille secrets de poussins, l'école des loisirs, 2005

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com