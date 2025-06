Bac français 2025 : Rabelais, Sarraute et... Françoise Nyssen

Cette semaine, le professeur Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France, s'est laissé aller aux bras de Morphée. En s'appuyant sur les études récentes et ses propres recherches, il est formel : dormir, c'est apprendre. Il nous apprend notamment que chaque histoire lue ou chaque concept étudié continue de vivre et de se structurer durant nos heures les plus silencieuses...