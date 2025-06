Les Braqueuses dégainent un nouveau média engagé et flamboyant

« Nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Ensemble, nos autrices me semblent invincibles », annonçait l’éditeur Stephen Carrière à l’époque de Hold-Up 21. Elles entendent maintenant le démontrer.

Un média féministe, artistique et fougueusement engagé

Face à l’époque trouble des figures toxiques de pouvoir — Trumps, Poutine, Andrew Tate — elles sont quarante femmes, pas moins, à avoir ressenti l’urgence d’une réponse. Une réponse collective, artistique, politique et joyeusement subversive. Leur nouvel acte de piraterie : Les Braqueuses, un média indépendant et bouillonnant, « féminin et ambitieux », qui entend secouer les lignes de l’information comme des représentations.

Complicité, contradiction, prise de position et espace pour l’art : Les Braqueuses s’annonce comme un projet éditorial rare. À contre-courant des formats consumés et consuméristes, il proposera deux grands articles par semaine, abordant de front des sujets puissants et souvent laissés dans l’ombre : le désir dans ses zones grises, la vie des femmes en Ukraine depuis le début de la guerre, ou encore les arcanes du financement dans le cinéma français.

Et ActuaLitté s’associe pleinement à ce projet, puisqu’il le porte aux côtés de Horizon Uni. Les Braqueuses, c’est un nouveau média, mais également un nouveau projet que nous développerons donc de concert. Le site sera intégré à part entière, avec son propre espace, sa ligne éditoriale, son style graphique et son ton. Les Braqueuses, ce sera bien plus qu’un partenariat : c’est une nouvelle aventure.

Un laboratoire de création pluridisciplinaire

Mais Les Braqueuses ne comptent pas s’arrêter là. « Ce n’est pas tout ! », affirment-elles, débordantes d’élan. Les Braqueuses constituera le socle d’une constellation de projets artistiques et éditoriaux. Une maison d’édition hybride, à la fois traditionnelle et numérique, verra le jour pour accueillir romans, essais et poésie. Des tournées artistiques, conférences, performances, pièces de théâtre essaimeront dans toute la France. Et en toile de fond, une collaboration fertile avec des associations pour que l’art et l’engagement social aillent de pair, au quotidien.

Le rêve est clair : faire des Braqueuses une sorte de Gadrida (comprenez : une matrice alternative aux médias classiques), ancrée dans le réel autant que tournée vers les imaginaires.

Ulule : un appel à toutes les alliées, à tous les curieux

Pour donner vie à cette galaxie d’initiatives, Les Braqueuses lancent une campagne de financement participatif sur Ulule. Chaque contribution, petite ou grande, permettra d’enraciner ce projet dès la rentrée prochaine. En contrepartie ? Des accès privilégiés, des livres extraordinaires, et surtout, la fierté de soutenir un média qui ne vous considère pas comme une simple « lectrice » ou « spectatrice », mais comme une complice de l’aventure.

Enthousiastes, généreuses, provocantes au meilleur sens du terme, Les Braqueuses n’attendent plus que vous. À vos claviers, à vos cœurs, à vos partages : Les Braqueuses débarquent, et ça va braquer du sens !

