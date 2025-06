Le Prix du livre Cheikh Zayed ouvre les candidatures pour 2026

Pour son 20ᵉ anniversaire, un programme international est prévu en 2026. Quatre des dix catégories du prix sont ouvertes aux candidatures internationales, notamment dans les domaines de la traduction et de la culture arabe dans d'autres langues.

Le Prix du livre Cheikh Zayed, l’un des prix littéraires les plus prestigieux du monde arabe, annonce l’ouverture des candidatures pour sa 20ᵉ édition, avec une échéance fixée au 1er septembre 2025. Doté d'une récompense de 750.000 dirhams émiratis (178.750 €) pour chaque lauréat, ce prix, créé en 2006 et remis lors de la Foire internationale du livre d’Abu Dhabi, distingue les contributions remarquables à la culture et à la littérature arabes dans un large éventail de disciplines.

Quatre catégories accessibles à des candidats internationaux

Traduction (vers ou depuis l’arabe)

Culture arabe dans d’autres langues (ouvrages publiés en anglais, allemand, français, italien ou espagnol dans les cinq dernières années)

Édition de manuscrits arabes

Édition et technologie

Les autres catégories sont réservées aux publications en langue arabe : littérature, jeune auteur, littérature jeunesse, critique littéraire et artistique, contribution au développement des nations, et personnalité culturelle de l’année (décernée sur nomination).

Depuis sa création, le prix a récompensé 136 lauréats et permis la traduction de plus de 45 œuvres dans neuf langues grâce à son programme de bourses, actif toute l’année. En 2025, la catégorie « culture arabe dans d’autres langues » a couronné Andrew Peacock pour un ouvrage sur la culture littéraire arabe en Asie du Sud-Est aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles.

Côté traduction, Marco Di Branco a été primé pour une version anglaise d’un texte historique latin traduit en arabe au Moyen Âge. L’éditeur chinois Bayt ElHekma, le magazine britannique Banipal ou encore La Casa Árabe ont également été distingués pour leur travail éditorial innovant.

Enfin, la catégorie « Personnalité culturelle de l’année », dotée d’un prix d’un million d’AED (238.078 €), a honoré par le passé Haruki Murakami, l’Institut du Monde Arabe ou encore l’UNESCO.

Les inscriptions se font en ligne sur leur site officiel. Les éditeurs peuvent également y déposer une demande de bourse de traduction. Un programme de célébration du 20ᵉ anniversaire sera déployé à l’international en 2026.

Par Ewen Berton

